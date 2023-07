Vanessa Maes, organisatrice du GP de Spa : “J’espère croiser Brad Pitt dans le paddock”

Vanessa, parlez-nous tout d’abord de ce changement de date. Est-il dérangeant ?

” L’obligation de mettre sur pied notre événement fin juillet nous a soumis à diverses contraintes. Tout d’abord, on a eu un mois de préparation en moins. Ensuite, il y a la concurrence le dernier week-end de juillet de la Foire de Libramont et de Tomorrowland ce qui a posé quelques soucis au niveau de la disponibilité des effectifs policiers. Il y a aussi le congé du bâtiment. Il y a beaucoup plus de monde en vacances fin juillet que fin août.”

Néanmoins, vous êtes sold-out depuis longtemps…

”C’est vrai et l’on a même pu rajouter 10 000 places assises pour atteindre la capacité maximale autorisée par le gouverneur de la province qui est de 110 000 personnes. Avec les gens travaillant sur place, cela fait tout de même 380 000 personnes à gérer sur le week-end. C’est surtout en fait pour trouver les artisans travaillant pour nous, les fournisseurs que cela a été plus compliqué.”

Pourquoi cette limitation à 110 000 spectateurs alors que l’on a vu bien plus de personnes dans les tribunes à Silverstone et à Barcelone ?

”Bonne question ! Disons que notre circuit est certes plus long que les deux exemples cités mais il est tracé dans un cadre naturel, au milieu des forêts, et donc on a moins de place pour ériger des tribunes. Maintenant cela ne m’empêchera pas de demander l’autorisation pour accueillir encore un peu plus de monde en 2024.”

Malheureusement, il y a seulement 8 % de spectateurs belges, soit 8 800 personnes. Pourquoi ?

”C’est vrai qu’il y a 92 % d’étrangers dont 50 % de Néerlandais. Je vois essentiellement trois raisons : d’abord on n’a pas de double champion du monde comme Max. Ensuite, on n’a même plus de pilote en F1. Enfin, le Belge n’est pas patriote et supporter de ses sportifs comme le sont les Néerlandais.”

Le GP 2024 a été confirmé officiellement à la même date, quid de 2025 ?

”On est reparti en croisade. On vous tiendra au courant dès qu’il y a quelque chose à annoncer.”

Le jeudi, il n’y aura plus de Pitwalk pour les détenteurs d’un ticket trois jours. Pourquoi ?

”Je peux entendre et comprendre que les fans soient déçus, mais j’ai pris la responsabilité que j’assume de privilégier un millier d’enfants malades ou en difficultés encadrées par des œuvres caritatives. Cela me tenait beaucoup à cœur. Et les pilotes aiment leur consacrer du temps. Les supporters pourront rencontrer tous les pilotes lors des interviews vendredi et samedi dans la Fans Zone.”

Quels sont vos conseils “Bison Futé” pour ne pas passer des heures dans les embouteillages ?

”Tout d’abord venir très tôt. Le circuit est ouvert dès 6h du matin. Et repartir très tard, après 19h30 le dimanche. Ensuite, essentiellement pour gagner du temps et rendre le trafic plus fluide, il sera obligatoire de réserver son parking via notre site internet Spagrandprix.com. Car 1 000 conducteurs qui perdent trente secondes pour payer à l’entrée du parking, c’est cela qui crée les bouchons. Choisissez bien le parking le plus proche de votre tribune ou bénéficiez des navettes gratuites. Ou encore mieux : venez en train jusqu’à Verviers. Il y a 50 % de ristourne sur le ticket SNCB avec votre entrée au GP. Et 25 bus pour vous monter au circuit.”

Pour les personnes sans billet, est-il encore possible d’assister au GP ?

”Il reste quelques places dans la tribune Verstappen. Il y a moyen de les réserver via notre site.”

Pouvez-vous nous confirmer que Brad Pitt sera bien présent le week-end du GP ?

”Je peux juste vous confirmer que le tournage de son film se poursuivra chez nous avec la montée en piste de la F2 déguisée en F1 vue à Silverstone. C’est un honneur pour nous d’avoir des images de notre GP dans le long métrage sur la F1. Maintenant quant à savoir si l’acteur américain sera présent ou pas, je n’en ai pas reçu la confirmation. Mais j’espère comme vous le croiser dans notre paddock.”

Vous avez déjà été regarder les prévisions météorologiques ?

(Elle sourit) “Non, à 15 jours cela ne veut rien dire. Surtout ici. J’espère qu’il fera beau, mais nous avons tiré les leçons de 2021 et nous avons un Plan A et un Plan B en cas de fortes pluies.”

Avez-vous été l’objet de demande spéciale de la FOM (Formula One Management) après l’accident mortel en prélude des 24H de Spa ?

”Non. Une enquête est en cours. Ils savent bien que ce n’est pas lié au Raidillon qui a été réasphalté l’an dernier. J’espère que le reste du circuit le sera bientôt aussi. Je pense que c’est planifié.”