"Red Bull n'a qu'un seul pilote pour l'instant...": Sergio Pérez, taclé par Nico Rosberg, ne peut plus rêver que du titre de... vice-champion

“Je ne pense pas que Red Bull puisse remporter les 22 GP car pour l’instant ils n’ont qu’un seul pilote, ” a commenté récemment l’ex-champion du monde Nico Rosberg assurant que “Max Verstappen rivalisera bientôt au palmarès avec les meilleurs de tous les temps”, l’Allemand citant : “Michael Schumacher, Ayrton Senna et Lewis Hamilton. ”

“Il arrivera bien un jour où Max tombera en panne ou sera accroché au départ. Et je ne suis pas sûr que Sergio sera là pour prendre le relais. ”

Il a fait illusion... en début de saison

Après avoir fait illusion en s’imposant à deux reprises en début de saison, le Sud-Américain s’est vite écroulé. Aujourd’hui, il compte 156 unités contre 255 à son voisin de stand. Même si l’on atteindra seulement la mi-saison ce week-end du côté de Budapest, il a renoncé au titre déjà promis à son équipier : “J’ai eu des bonnes courses et des mauvaises cette année, ” a-t-il avoué la semaine dernière lors d’un show dans les rues de Madrid. “Je ne suis toutefois pas 2e par miracle. Mon objectif désormais est de décrocher mon premier titre de vice-champion du monde. ”

Horner rassure Pérez

Il avait échoué de peu lors du dernier GP l’an dernier face à la Ferrari de Charles Leclerc. Aujourd’hui, Sergio possède 19 points d’avance sur Fernando Alonso et 35 sur Lewis Hamilton.

Pour l’aider à retrouver la confiance, les voies de la Q3 et des podiums, Christian Horner a confirmé que personne ne prendrait son baquet cette saison. Pas question de remettre Daniel Ricciardo, de retour ce week-end chez AlphaTauri à la place de Nyck De Vries, dans le baquet de la Red Bull. “Voyons d’abord comment il peut aider notre seconde écurie à redresser la tête," a commenté l’ancien boss de l’Australien qui avait décidé de quitter Milton Keynes pour rejoindre Renault en 2019 car il voulait gagner plus d’argent mais surtout ne plus être le numéro 2 de Max.

"Je me sens seul dans l'équipe, mais heureusement Daniel fait du bon boulot dans le simulateur. Il n'a rien perdu de son talent."

Depuis, “Big Smile” a perdu son sourire et n’a plus remporté qu’une seule course, par chance à Monza en 2021 avec McLaren qui l’a remercié fin 2022 pour mettre son compatriote Oscar Piastri à sa place. Il est donc revenu tout penaud à la maison. Et redémarre ce week-end chez Toro Rosso (rebaptisée depuis), là où quasi-tout avait commencé pour lui en 2012 après onze premiers GP pour HRT.

“Mon but est de retrouver un siège chez Red Bull en 2025,” annonce-t-il.

Cela pourrait même être plus tôt si Sergio Pérez continue à accumuler les contre-performances. “Je suis seul dans l’équipe en ce moment, mais heureusement Daniel fait du bon boulot dans le simulateur. Il n’a rien perdu de son talent,” déclare Verstappen qui, lui, a visiblement déjà fait son choix d’équipier pour l’an prochain. Voire même avant.

Chez Red Bull, on le sait, on fait rarement de sentiments. Demandez à Pierre Gasly, Alex Albon ou Daniil Kvyat précédemment débarqués en cours de saison ce qu’ils en pensent…