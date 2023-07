GP de Hongrie F1: Lewis Hamilton pour 3 millièmes!

Hamilton-Verstappen voilà qui nous rappelle de chauds souvenirs et promet pour l'épreuve dominicale.

"Wouaw, je ne m'attendais vraiment pas à cela en me levant ce matin car vendredi avait été particulièrement compliqué, expliquait le Britannique très ému. Puis, j'ai signé le meilleur temps de la dernière séance libre alors je me suis dit pourquoi pas. On a vécu un an et demi très difficile chez Mercedes. L'équipe a continué à bosser sans relâche pour revenir au top. Je leur dédie ce résultat. J'ai pris tous les risques, j'ai tout donné."

Et pour la course ? "Je vais d'abord essayer de bien dormir car je suis super excité. Ensuite de prendre un bon envol. On connaît les qualités de Max. Il ne lâchera rien. Même s'il est confortable leader du championnat, il veut toujours gagner. Et Lando n'est pas passé loin à Silverstone et vise toujours sa première victoire. Cela s'annonce disputé."

L'Alfa de Zhou cinquième!

Toujours dans les deux premiers lors de ses cinq dernières apparitions ici, Lewis vise un nouveau record de neuf succès sur un même circuit.

Bravo également à Oscar Piastri, de nouveau juste derrière son équipier, les McLaren se partageant la deuxième ligne, l'exploit revenant à l'Alfa Romeo de Guanyu Zhou, cinquième sur la grille devant la Ferrari d'un décevant Charles Leclerc (et que dire de son équipier Carlos Sainz, 11e?), la seconde Alfa de Valtteri Bottas, l'Aston Martin de Fernando Alonso, la Red Bull de Sergio Pérez renouant enfin avec la Q3 et la Haas de Nico Hulkenberg.

Déceptions aussi pour les Alpine éliminées en Q2 et surtout pour George Russell, englué dans le trafic et éliminé en Q1. L'équipier de Lewis s'élancera 18e...

"Depuis le début du week-end, on ne trouve pas la bonne balance," regrette Max

"Depuis le début du week-end, on a du mal à mettre tout ensemble avec les nouvelles évolutions, avouait Max Verstappen cachant difficilement son mécontentement. Cela n'a pas été en essais libres ni en Q1 et Q2. J'ai retrouvé une bonne auto au début de la Q3, mais lors de mon run final le bon feeling était déjà parti. On va voir ce que l'on peut faire en course. La gestion des pneus arrière avec la chaleur sera déterminante."

Examen totalement réussi donc pour la nouvelle formule des essais obligeant les concurrents à chausser les gommes dures en Q1, les tendres en Q2 avant de chausser les tendres uniquement en Q3.