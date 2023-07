Max Verstappen a gagné dès le départ en Hongrie: "Tant qu'il n'abandonne pas, 2e est le meilleur résultat qu'on peut espérer"

Après le record de neuf poles sur un même circuit signé la veille, pour 3 millièmes seulement (l’équivalent de 17 cm), par Lewis Hamilton, l’écurie de Milton Keynes a battu à son tour un record vieux de 35 ans : celui des onze victoires consécutives de McLaren en 1988.

"Tant que Max n'abandonne pas, 2ème est le meilleur résultat qu'on peut viser."

Le feu d’artifice attendu avec une première ligne Hamilton-Verstappen n’aura été qu’un pétard mouillé. À peine la mèche allumée à l’extinction des feux, Max s’élançant sur la partie droite de la piste a regagné une partie des huit mètres le séparant du poleman et réussi à empêcher la Mercedes de se rabattre pour virer en tête à la corde.

”J’ai finalement pris un bon envol. Une fois que je me suis retrouvé à l’intérieur avec Lewis à ma gauche, je savais que le premier virage était à moi, expliquait l’homme ayant franchi la ligne d’arrivée avec 33 secondes d’avance sur la McLaren de Lando Norris. J’ai un peu écarté Lewis pour être sûr de rester devant et ensuite j’ai pu faire ma course. Ma monoplace a été extraordinaire. Une vraie fusée.”

Les deux McLaren avaient réussi à s’infiltrer, Oscar Piastri surprenant son équipier au départ. Mais au terme de son premier arrêt au 19e tour, le jeune rookie australien ressortait derrière Lando Norris, le Britannique égalant avec un nouveau premier accessit son meilleur résultat de Silverstone.

”J’étais un peu déçu samedi de rater la pole pour 8 centièmes, mais tant que Max n’abandonne pas, deuxième c’est le meilleur résultat que l’on peut viser,” souriait le pilote préféré des jeunes filles.

Hamilton : “Désolé”

Remonté depuis le 9e rang, Sergio Pérez complétait le podium sur la deuxième Red Bull en résistant au retour de Lewis Hamilton qui aura tout perdu sur les premiers hectomètres. “Je suis désolé les gars”, s’excusa directement le septuple champion. “Je visais la 2e place, mais j’ai eu quelques soucis sur la fin dans le trafic et j’ai ramassé quelques dépôts de gommes ce qui a fait baisser mon rythme,” regrettait pour sa part le Mexicain.

Déçu, Oscar Piastri l’était forcément un peu aussi avec le 5e rang final confirmant cependant le retour en forme de McLaren. Tout le contraire pour George Russell passé de 18e à 6e position sur la seconde Mercedes. Bien joué ! On ne peut pas en dire autant des Ferrari avec cette fois une pénalité de cinq secondes pour vitesse excessive dans la pitlane et un mauvais pitstop coûtant à Charles Leclerc la sixième place. Le Monégasque termine néanmoins septième juste devant son équipier Carlos Sainz, auteur d’un super départ après avoir échoué en Q2. On espère vraiment voir les “Rouges” un peu plus à la fête le week-end prochain à Francorchamps où Charles Leclerc s’était imposé il y a quatre ans déjà.