Le directeur du circuit de Francorchamps : “Les exigences de la FIM pour la venue du MotoGP sont difficilement conciliables avec nos activités.”

Il est toutefois utile d’emblée de préciser deux choses :

Premièrement, la collision fatale n’a pas eu lieu dans le Raidillon ou en son sommet, mais bien trois cents mètres plus loin, après le léger droite. Il n’est pas lié au circuit en lui-même mais au manque de visibilité sous la pluie en queue d’un peloton de 37 monoplaces lancées en paquet à plus de 200 km/h. Une enquête a été ouverte par la FIA et est toujours en cours. Mais ce type de crash aurait pu se produire sur n’importe quel circuit.

Nous n’allons pas nous substituer à l’enquête, mais ce souci de manque de visibilité dans les projections d’eau était connu des organisateurs de cette formule monotype et avait déjà occasionné une collision à Monza voici quelques années. Pour tenter d’y remédier, il avait été décidé d’ajouter deux lumières rouges sur les bords arrière de l’aileron en plus de l’anti-crash situé au niveau de l’extracteur.

Max Verstappen: Djeddah et ses virages à l'aveugle plus dangereux que Francorchamps.

Nous retiendrons ces deux réactions du double champion du monde Max Verstappen après la mort de son compatriote : “Vu les conditions météorologiques, la course n’aurait jamais dû être relancée pour un tour après la voiture de sécurité. ” et “Djeddah avec ses virages rapides à l’aveugle est plus dangereux que Francorchamps. ”

Deuxièmement, la FIA ayant homologué le circuit n’a demandé aucun changement pour le GP de F1 :

“Une enquête est toujours en cours et ne sera pas clôturée avant le GP, ” nous précise Amaury Bertholomé, directeur du circuit de Francorchamps.

Le problème de l’asphalte pas suffisamment drainant et la pente à cet endroit favorisant le ruissellement ne font évidemment qu’accentuer le souci de projection d’eau.

Pour tenter de remédier à cela, les responsables du circuit ont coulé un nouvel asphalte au Raidillon, dans le virage dit de “Speaker Corner” et de “Bruxelles” lors de l’hiver 2021-2022.

“Ce nouvel asphalte a donné satisfaction. Il est prévu de rebitumer d’autres portions du circuit. Nous allons identifier avec la FIA les nouvelles sections prioritaires à réasphalter.”

Notamment la montée vers les Combes ? “Je préfère ne pas répondre à cette question… Cela pourrait être le cas.”

A quel moment les travaux vont-ils être effectués ? “On ne sait pas encore si l’on va attendre l’hiver ou si on va faire cela à un autre moment. Cela dépend de la durée du chantier.”

Mais Francorchamps affiche complet jusqu’à mi-novembre. C’est donc difficilement envisageable avant...

Notre dernière question concerne le retour de la MotoGP, le grand projet de feu Nathalie Maillet, l’ancienne directrice du circuit tragiquement disparue en août 2021. Un rêve un peu fou qui n’est pas prêt visiblement de devenir réalité alors qu’on nous avait parlé à l’époque d’échéance 2024. Ce ne sera évidemment pas le cas. Et le dossier est même provisoirement mis au frigo comme nous le confirme le nouveau directeur, les pieds bien sur terre.

“Dans l’état actuel des choses, les exigences de la FIM pour obtenir le Grade A nécessaire pour un MotoGP sont difficilement conciliables avec nos activités. Il n’y a pas de praticabilité technique. Nous n’avons pas trouvé de terrain d’entente avec les responsables de l’homologation des tracés motos, quelque chose de réalisable et conciliable avec l’homologation F1. ”

10m de part et d'autre dans la montée vers les Combes? Irréalisable!

Voilà qui est clair.

Selon nos informations, la MotoGP exigerait notamment de reculer les rails à dix mètres de la piste dans la montée vers les Combes où les deux roues dépassent les 300 km/h. Comme c’est désormais le cas sur la partie gauche dans la descente vers le Raidillon. Cela exigerait un chantier titanesque pour raboter la butte de 20 mètres de haut sur laquelle se massent chaque année des milliers de spectateurs lors du GP. Sans parler des centaines de sapins à couper et des milliers de tonnes de remblai nécessaires pour combler le trou naturel à droite de la piste. Même les dégagements dans le virage de Blanchimont, rénové il y a moins de deux ans, ne seraient pas encore suffisants.

On a déjà assez dénaturé Francorchamps comme cela. Ne touchons plus trop désormais à notre patrimoine et contentons-nous pour les années à venir de remplir les exigences de la FIA pour garder la chance de conserver notre Grand Prix. Beaucoup de circuits n’accueillent pas à la fois la F1 et la MotoGP et se portent déjà très bien comme cela.