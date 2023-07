À lire aussi

Mais le tracé spadois ne connaîtra pas un format classique puisqu’il voit le retour de la course sprint, pour la troisième fois cette saison après Bakou et l’Autriche. Les festivités débuteront donc vendredi avec la seule séance d’essais libres, avant les qualifications pour la course de dimanche. Quant à lui, le samedi est placé sous le signe du sprint avec le sprint shootout et la course sprint. Tandis que dimanche, place à la traditionnelle course.

Le programme du week-end :

Vendredi 28 :

13h30 : séance d’essais libres

14h55 : qualifications F3

15h50 : qualifications F2

17h : qualifications pour la course de dimanche

Samedi 29 :

9h55 : course 1 F3

12h : sprint shootout

13h35 : course 1 F2

16h30 : course sprint

Dimanche 30 :

8h25 : course 2 F3

9h50 : course 2 F2

15h : Grand Prix