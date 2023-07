Filippo économise toute l’année pour assister au GP de F1 à Spa-Francorchamps

”J’ai hérité de la passion de mon père, nous confie ce véritable tifosi. Quand j’étais gamin, le dimanche après-midi était sacré : on regardait tous la F1. C’était l’époque d’Ayrton Senna puis de Michael Schumacher.”

Lui est devenu fan d’Alonso. “Et en tant qu’Italien bien sûr de Ferrari. Il est d’ailleurs temps qu’ils se réveillent un peu. J’ai déjà rencontré pas mal de champions comme Sebastian Vettel ou Lewis Hamilton, mais encore jamais mon idole Fernando. J’espère avec un peu de chance cette année..”

Filippo et son meilleur ami débarquent sur le GP le jeudi en fin d’après-midi : “Je quitte Mons après mon boulot. La camionnette est déjà chargée depuis le week-end dernier. On arrive dans le village et on plante directement la tente dans le jardin d’un particulier. Puis on descend au circuit pour humer l’ambiance.”

Les tentes plantées dans le jardin d'un particulier dans le village de Francorchamps. Mais la fête au camping avec les supporters néerlandais! ©Basile

Et quand vient le soir : “En général, on se prépare un petit barbecue ou alors on va manger une pizza au coin ou à Spa. Puis on va faire la fête généralement dans les campings des Néerlandais qui sont très amusants et accueillants même si vous n’êtes pas fan de Verstappen. J’aime bien Max, c’est un super pilote, mais il domine trop. Je le supporterai quand il sera chez Ferrari.”

Pour Filippo, la F1 c’est comme une religion : “Il ne se passe pas une journée sans que je parle de F1. Je suis toutes les courses, même s’il faut bien avouer que pour l’instant les GP sont devenus ennuyants. Mais c’est une habitude. Je préférais les V8, V10 ou V12 bruyants. Il faut qu’ils arrêtent avec toutes ces pénalités. Et surtout qu’il y ait un peu plus de bagarre.”

Père de quatre enfants, Filippo doit faire pas mal de sacrifices pour s’offrir son week-end de rêve : “Mon budget pour les quatre jours est de 1250 euros sans que ma femme le sache, sourit-il. Le plus gros poste est bien sûr le ticket. On se partage une Gold au Raidillon et une autre à la chicane avec des amis pour pouvoir changer d’endroit. J’aime bien aussi faire le tour du circuit à pied, généralement le vendredi. Puis après il y a l’essence, les repas, quelques verres et bien sûr une casquette et un t-shirt. J’économise durant un an pour pouvoir me payer cela car pas question de puiser dans la caisse du ménage.”

À Francorchamps, tout peut arriver

Après tout cela, il espère bien sûr assister à une belle course : “Cela me stresse un peu que Verstappen soit si fort. Neuf chances sur dix qu’il gagne dimanche. Mais on ne sait jamais. À Francorchamps tout peut arriver : la pluie, une voiture de sécurité, un accident. Ferrari marche en général bien ici. Les McLaren sont de retour et Lando Norris est adroit sur le mouillé. Alors on croise les doigts pour que le scénario soit un peu différent de celui attendu.”

De toute manière Filippo ne revient jamais déçu de Francorchamps : Même s’il n’a pas prévu d’y revenir en 2024 : “Non, l’année prochaine j’ai décidé de changer. On va essayer l’Espagne et l’Italie.”

Par tous les temps, Filippo est toujours fidèle au poste et ne manquerait pas une seconde du GP de Belgique. ©Basile

Avec peut-être un peu plus de chance d’y croiser son idole, Fernando Alonso…