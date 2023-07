Grand Prix de Formule 1 à Spa-Francorchamps : “Alpine n’est pas encore au niveau espéré”

À lire aussi

Dix en une demi-seconde

”C’est vrai que nous sommes globalement tous les deux déçus de ce début de saison, reconnaît Pierre Gasly. On s’attendait à mieux. Nous ne partirons pas en vacances ensemble avec Esteban, mais tout se passe bien entre nous jusqu’ici. Nous sommes assez matures pour bien collaborer et faire le max pour tenter de tirer l’équipe vers le haut. Il ne faut pas tout remettre en questions. Il y a beaucoup de potentiel qu’il faut encore réussir à extraire. Cela tient parfois à peu de choses. L’exemple hallucinant de McLaren doit nous motiver. Début de l’année, ils se battaient pour sortir de la Q1 et n’arrivaient jamais en Q3. Et là maintenant depuis quelques courses ils jouent quasi la pole. Cela peut nous arriver à nous aussi. On va continuer à bosser dur, croyez-moi.”

guillement "En F1, on ne retient que ton dernier résultat."

”On a assisté en Hongrie samedi dernier à la qualif la plus serrée de l’histoire, explique Esteban Ocon. On était dix en une demi-seconde. Dans ce peloton, un détail, un dixième au tour peut vous faire passer de P6 à P12. On espère que le nouveau fond plat étrenné ici va nous permettre de gagner un petit peu et que l’on va pouvoir scorer avant de partir en vacances. À chaque fois que l’on a apporté une évolution, à Monaco, au Canada, on a fait un bond. Mais ces dernières semaines, nos concurrents ont progressé plus vite que nous.”

Quelques bons points ce dimanche feraient du bien après le double crash du départ et le zéro pointé de Budapest : “Il n’y a rien de pire que de partir en congé après un mauvais week-end. On doit absolument redresser la tête. Car en F1 en général, on ne retient que ton dernier résultat… ”