Et alors que le public s’est fait rincer tout au long de la journée, c’est sous le soleil que s’est finalement disputée cette session déterminante pour la grille de départ de dimanche à 15h.

Une séance passionnante qui débutait en pneus intermédiaires en Q1 qui voyait l’élimination de Daniel Ricciardo, dix-neuvième et avant-dernier sur son AlphaTauri après avoir vu son meilleur temps annulé pour non-respect des limites de la piste au sommet du Raidillon.

En Q2, on passait aux slicks sur une trajectoire séchante et les Alpine se faisaient recaler, Esteban Ocon tapant au niveau du “speaker corner”. Dixième, Max Verstappen passait tout juste en Q3 où il signait le meilleur temps 8 dixièmes devant la Ferrari de Charles Leclerc. Mais compte tenu de la pénalité de cinq places pour changement de boîte de vitesses dont a écopé Max, c’est le Monégasque qui partira en pole dimanche sur le coup de 15h.

”Ce n’est pas mauvais,” s’exclamait Charles qui a remporté son premier GP ici-même il y a quatre ans. “Il est toujours difficile de mettre tout ensemble dans des conditions comme celles que nous avons rencontrées aujourd’hui. La piste n’était pas 100 % sèche et nous n’aurions peut-être pas dû nous élancer les premiers car cela séchait très vite. Mais OK, Max était intouchable mais grâce à sa pénalité on partira devant. On verra quelles seront les conditions météorologiques et ce que l’on peut faire.”

Pérez de retour en 1ère ligne

A ses côtés, le pilote Ferrari retrouvera la Red Bull de Sergio Pérez enfin de retour au niveau où on l’attend. Les séances chez le psychologue du Mexicain semblent porter leurs fruits…

Lewis Hamilton sur la première Mercedes et Carlos Sainz (Ferrari) se partageront la deuxième ligne devant Oscar Piastri (l'Australien a devancé son équipier McLaren Lando Norris!) et Max Verstappen qui pourrait toutefois encore écoper d’une pénalité de trois places supplémentaire pour avoir gêné Alex Albon en Q1.

Max: "J'ai grandi ici et je veux offrir une nouvelle victoire à mes fans"

”Cela a été chaud pour moi en Q2 où j’ai failli être éliminé,” avouait le leader du Mondial. “J’ai eu de la chance de passer. Ensuite, j’ai pu remettre deux trains neufs en Q3 et là tout s’est déroulé parfaitement pour moi. Ce n’était pas évident car certaines lignes idéales étaient encore humides et cela évoluait au fil des tours.”

Même s’il ne s’élancera pas devant, Max reste bien sûr le grand favori pour le GP de dimanche. On se souviendra en effet que l’an dernier il s’était élancé 14e suite à un plus grand nombre encore de pénalités et s’était retrouvé en tête après seulement douze tours.

”On va voir quel sera le temps, mais il est certain que je veux poursuivre ma moisson de succès. Spa est ma deuxième épreuve à domicile. J’ai grandi dans ce pays et je veux offrir une victoire à mes fans," a déclaré le double champion pas fan du tout ce ce format de week-end. "Surtout s'il fait sec dimanche. On n'a pas pu faire un seul mètre avec beaucoup d'essence. On ne sait pas comment notre voiture va se comporter avec le plein. Je ne vois pas l'intérêt de ce format. On n'a pas le temps de bien se préparer pour la course."

Ce samedi, place à la course sprint à 16h30 et la qualification pour cette course de 15 tours après-midi.