GP de Belgique F1 : malgré la pluie, les fans hollandais mettent l’ambiance dans les campings (VIDÉO)

GP de F1 à Spa: Les supporters de Max Verstappen mettent l'ambiance

Pour certains, venir en Belgique est pèlerinage synonyme de grandes vacances.

”Nous sommes là depuis dimanche dernier, nous a expliqué Daan, un jeune fan qui a également assisté aux 24H du Mans et de Spa et qui est présent avec une bande de copains. En fait, nous avons regardé le Grand Prix de Hongrie sur Internet… dans le camping en guise d’apéritif pour ce week-end ! Nous nous sommes tous rencontrés dans le camping il y a quelques années et nous nous sommes aperçus que nous étions tous originaires de la même commune. Pour nous, ce sont nos vacances. En arrivant en Belgique, nous sommes allés à la cathédrale de Malmedy afin de prier pour deux choses : pour que Max gagne et pour rester toute la semaine !”.

D’autres n’ont pas attendu que Max débarque en F1 pour découvrir Spa-Francorchamps. “Je suis là depuis 10 ans, toujours avec la même bande de potes et toujours au même emplacement, explique pour sa part Gert. Mon meilleur souvenir fut en 2021. Il a plu énormément et la course a été annulée, mais Max a été déclaré vainqueur. Alors, tout va bien !”

Chose cocasse, on trouve également des supporters hollandais… de Lewis Hamilton. “On préfère Lewis à Max parce que le feeling est meilleur, nous a confessé Koen, l’un d’entre eux. Mais malgré le fait que nous soyons habillés en Mercedes de la tête aux pieds, nous n’avons jamais été importunés par les fans de Max et de Red Bull”.

Le dernier verre à 2 h du matin

Il y a tout ce qu’il faut pour faire le bonheur des fans. Des boutiques de merchandising, une scène de concert, plusieurs DJ et, plus surréaliste, un supermarché… hollandais et une bijouterie ! Et les buvettes dans tout cela ? Celles aux Combes sont tenues par le club de foot de Bellevaux, évoluant en P4, depuis 15 ans. “C’est pour nous l’occasion de faire rentrer de l’argent pour faire vivre le club, nous explique Thierry Huppertz, son président. Nous sommes là depuis mercredi. Le fan hollandais, qui a succédé au fan de Michael Schumacher et celui de Lewis Hamilton, est un bon client qui aime bien boire et qui s’amuse, mais sans le moindre débordement. Nous sommes bilingues et nous avons même un DJ hollandais. Mais nous devons mettre le dernier verre à 2 heures du matin par respect pour les riverains. Ou sinon, ça n’en finit jamais.”

La buvette tenue par le club de foot de Bellevaux ne désemplit jamais. ©Romain Rixhon - L.P.R.Photography

Dans une ambiance survoltée où les odeurs de cervoise et de viandes grillées se mêlent, le tout sur fond de musique bien gratinée, ils font déjà la fête et la feront jusqu’à dimanche soir. “Si Max gagne, on s’attend à jouer les prolongations après l’arrivée. On fermera à moins quart”, ajoute Thierry Huppertz. Mais toujours sans dépasser les limites du raisonnable. “À vrai dire, le seul incident à déplorer fut quand deux petites frappes venues d’Angleterre ont commencé à harceler leur monde, notamment les filles. Ils ont rapidement été dégagés par la police”, nous a indiqué un témoin belge.

Qui dit hollandais, dit également caravane. À ce petit jeu, les fans rivalisent d’originalité avec des décos à la gloire de leur idole. “Notre voisin écrit sur sa caravane toutes les victoires de Max et a déjà écrit qu’il allait remporter le Grand Prix de Belgique ce dimanche, explique Daan. Si Max ne gagne pas, on lui dira qu’il lui a porté malheur !”.

Si la série de victoires de Verstappen devait s’achever ce week-end, on saura vers qui se tourner dans le camping des Combes !