Le circuit de Francorchamps est-il trop dangereux ? La pluie pose problème mais il l’est moins que le grand Ring, Djeddah ou l’Himalaya

Entre début mai et début juillet, trois pilotes ont perdu la vie sur le tracé ardennais. Un motard victime d’une chute à Blanchimont lors des Bikers Days, un pilote amateur après un tonneau au “Speaker Corner” lors des 8H de Spa Fun Cup (l’homme de plus de 140 kilos s’est malheureusement étouffé après s’être détaché alors que sa voiture avait effectué un tonneau sans gravité) et puis le pilote MP percuté de côté par un concurrent alors qu’il avait rebondi au milieu de la piste après une collision en chaîne dans la montée du Kemmel.

Manque de visibilité sous la pluie

Pour ce dernier, le manque de visibilité sous la pluie est clairement à l’origine de l’accident. Et l’on comprend dès lors mieux pourquoi le GP de Belgique 2021 a dû être annulé en raison du déluge. Il serait irresponsable de lancer des F1 à plus de 300 km/h quand vous ne voyez rien devant vous.

”Le manque de visibilité est le principal problème sous la pluie,” a indiqué Lando Norris l’an dernier après l’interruption du GP du Japon. “Nos monoplaces soulèvent beaucoup d’eau et derrière on ne voit plus rien. Rouler seul ne poserait pas trop de problèmes avec des bons pneus pluie.”

À lire aussi

Le GP de Belgique 2021 n'a pas eu lieu en raison de la pluie. ©AFP

La F1 a commencé dès lors à tester des sortes de garde-boues à placer au-dessus des roues pour limiter les projections d’eau.

L’autre problème est celui de l’évacuation de l’eau en cas de fortes pluies. Et c’est particulièrement un problème à Francorchamps, un tracé vallonné où l’eau ruisselle ou stagne par endroits, formant de véritables petites rivières pouvant augmenter bien sûr le phénomène bien connu d’aquaplaning survenant quand les pneus ne peuvent plus évacuer suffisamment d’eau.

”Les gens ne se rendent pas compte que parfois on ne voit strictement rien quand on roule sous la pluie derrière un autre concurrent. On évolue dans un nuage d’eau,” ajoute notre ex-pilote de F1 Stoffel Vandoorne.

Problème de revêtement

”Le principal souci vient du revêtement pas assez drainant, a indiqué notre confrère pilote Stéphane Lémeret sur l’antenne de la RTBF. Mettez un bon asphalte comme sur certaines autoroutes françaises ou allemandes, et on pourra à nouveau rouler sous la pluie sans trop de risques à Francorchamps.”

”L’asphalte a déjà été changé dans plusieurs virages dont le Raidillon et cela a apporté satisfaction,” indique le directeur du circuit Amaury Bertholomé. “Nous attendons le retour de la FIA pour voir où modifier encore le bitume en priorité. Les travaux ne devraient ensuite pas tarder.”

À lire aussi

Nul doute que la montée vers les Combes ou le retour vers Blanchimont où les vitesses sont les plus élevées et donc les projections les plus importantes feront partie des chantiers les plus urgents.

Certains ont profité des récents événements tragiques pour faire un malheureux amalgame et s’attaquer à nouveau au Raidillon alors qu’il n’est en rien responsable de l’accident de Dilano.

guillement "A chaque fois que l'on monte le Raidillon, on met sa vie en danger"

”A chaque fois que l’on aborde ce virage de l’Eau Rouge, on met sa vie en danger,” a déclaré Lance Stroll. “Car c’est très rapide, à fond en F1, et l’on ne voit pas ce qu’il se passe au sommet, à la sortie. Si une voiture tape, elle heurte le rail, revient sur la piste et il faut de la chance pour l’éviter. Cela fait des années qu’on demande de changer ce virage, mais ils ne font rien.”

C’est évidemment faux puisque depuis l’accident dont a été victime Anthoine Hubert en 2019, si le tracé est resté le même (il avait un moment été envisagé de revenir à un dessin plus prononcé comme dans les années 70 ce qui, à nos yeux, serait la meilleure solution pour réduire la vitesse de passage), les dégagements et la visibilité ont fortement été augmentés au sommet à gauche, tandis que le rail a été reculé au maximum à droite. Les passages en peloton en début de course restent néanmoins délicats. Comme sur d’autres circuits…

Les deux disparitions les plus mémorables à Francorchamps sont celles de l’espoir allemand Stefan Bellof suite à un accrochage au Raidillon avec Jacky Ickx lors des 1000 km de Spa 1985 et il y a quatre ans de l’espoir français de F2 Anthoine Hubert au sommet du virage de l’Eau Rouge.

Il y a trois éléments communs entre les décès de Hubert en lever de rideau du GP de Belgique et le récent accident de Dilano Van-t-Hoff : la vitesse (plus de 200 km/h), le manque de visibilité (l’un à cause de la configuration à l’aveugle du virage du Raidillon et l’autre à cause de la pluie) et un choc latéral, à l’endroit le plus vulnérable d’une monoplace. Une GT, une voiture de Tourisme ou un proto a un arceau sur le côté. Pas une monoplace.

À lire aussi

La sécurité globale de Francorchamps n’est toutefois pas une nouvelle fois à remettre en cause. D’ailleurs, le nouveau tracé inauguré en 1979 n’a encore fait aucun accident mortel depuis le retour de la F1 en 1983, un an après le crash fatal de Gilles Villeneuve à Zolder.

Sur le même laps de temps, on a déploré les disparitions de sept pilotes de Grand Prix. Patrick Depailler en essais à Hockenheim, Ricarco Paletti en 1982 à Montréal, Elio De Angelis au Castellet en 1986, Ayrton Senna et Roland Ratzenberger à Imola en 1994 et enfin Jules Bianchi à Suzuka en 2014.

Deux morts lors du GP 1960

Si Francorchamps figure toujours dans le Top des circuits de F1 les plus dangereux après Indianapolis (8 morts), le grand Nürburgring (5), Monza (4) et Modena (3), c’est en raison du double accident mortel lors du GP de 1960, sur l’ancien circuit de 14 km. Cette année, à quelques tours d’intervalle, deux Britanniques ont perdu la vie. Chris Bristow éjecté après avoir perdu le contrôle de sa monoplace du côté de Burnenville et Alan Stacey après avoir pris un oiseau dans la figure.

La sécurité jadis, des monoplaces et des circuits, n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui et l’on déplorait des morts quasi chaque saison.

Aujourd’hui c’est moins fréquent et c’est surtout beaucoup moins accepté par la société d’encore se tuer en pratiquant un sport.

Ce l’est visiblement moins en motos puisque le Tourist Trophy, une course de deux roues de folie disputée sur les routes de l’île de Man a déjà fait 250 morts dont dix lors des cinq dernières éditions. Et personne ne décide d’arrêter ce véritable carnage. Après tout, on oblige personne à y participer. Un peu comme au Dakar où à une époque un motard en moyenne par édition payait sa passion au prix le plus fort.

Indianapolis a fait une septantaine de morts depuis son inauguration. Le Mans compte 22 victimes parmi les pilotes et quatre fois plus parmi les spectateurs et les commissaires suite au tragique accident de Pierre Levegh dont la Mercedes s’est envolée dans les tribunes en 1955.

Monza reste aussi un circuit à l’ancienne très dangereux en raison des vitesses très élevées, mais aussi de l’étroitesse de la piste avec des rails assez proches. On y a recensé à ce jour 52 décès de pilotes, 35 de spectateurs et un commissaire. C’est peut-être le circuit de F1 aujourd’hui le plus dangereux avec le Canada, Monaco (même si la vitesse y est moins élevée) et Francorchamps.

guillement "Le nouveau circuit de Djeddah est plus dangereux que Spa."

”J’ajouterais le nouveau circuit de Djeddah que je trouve plus dangereux que Spa avec ses virages à haute vitesse à l’aveugle,” estime le double champion Max Verstappen. Heureusement que le risque de pluie en Arabie Saoudite est relativement faible…

Mais le pire et le plus dangereux sans doute des tracés encore en activité est le grand Nürburgring sur lequel les F1 ne roulent heureusement plus depuis l’accident dont fut victime Niki Lauda en 1976. Ce qui n’empêche pas de compter entre trois et douze morts annuellement parmi les personnes voulant rouler sur la Nordschleife. Certainement moins que les disparus chaque année sur les pentes de l’Himalaya…

"23 morts officiellement à Francorchamps, nettement plus en réalité."

A Francorchamps, un circuit rapide avec des virages à très hautes vitesses comme le Raidillon, le Double Gauche ou Blanchimont, le bilan officiel depuis 1922 fait état de 23 morts. La majorité sur l’ancien tracé. Mais il y en a sans doute beaucoup plus. Et cela a augmenté ces dernières années avec la multiplication des courses et des “tracks days”. Avec 220 jours d’exploitation, on peut estimer à 20.000 environ le nombre de pilotes tournant chaque année sur le plus beau circuit du monde. Généralement en toute sécurité, avec de beaux dégagements, des bacs à graviers, une antenne chirurgicale et une direction de course attentive. Mais le risque zéro, hélas, n’existe toujours pas. Le sport automobile reste dangereux. Il tue chaque année et tuera encore. A Indianapolis, Francorchamps, mais aussi à Chimay, Mettet ou sur de plus petits circuits partout dans le monde ou des centaines de milliers de pilotes se font plaisir. Et y perdent parfois la vie comme des alpinistes ou des skieurs chaque année en montagne. Parfois par imprudence ou suite à une faute, parfois plus en raison de la fatalité que d’un manque de sécurité comme ce fut le cas avec la tragédie de Craig Breen, empalé à travers la vitre de sa Hyundai par le rondin d’une barrière en bois heurté à moins de 40 km/h…

À lire aussi

Le Top 5 des circuits automobiles les plus dangereux