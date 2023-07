GP de Belgique F1 : Verstappen enlève le Shootout devant... Piastri !

Max Verstappen a de nouveau mis tout le monde d'accord en réalisant la pole position du Shootout. Le Hollandais a tourné en 1:49.056 et partagera la première ligne avec un invité-surprise. Le rookie Oscar Piastri ne cesse de surprendre ces derniers temps et a réalisé un super tour au volant de sa McLaren MCL60. Très habile dans les Ardennes, l'Australien n'a loupé la pole position que pour 11 millièmes de seconde. Mais assurément, le protégé de Mark Webber a marqué les esprits en Belgique.

La deuxième ligne sera occupée par les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc. L'Espagnol n'échoue qu'à 25 millièmes de Verstappen tandis que le Monégasque n'est qu'à 195 millièmes. Suivent Lando Norris (McLaren) et Pierre Gasly (Alpine). Lewis Hamilton (Mercedes), Sergio Pérez (Red Bull), Esteban Ocon (Alpine) et George Russell (Mercedes) complètent le Top 10.

Déroute des Aston Martin qui ont buté en Q2. Mettant les pneus slicks trop tôt, Lance Stroll allait se vautrer au Speaker's Corner en toute fin de session, provoquant un drapeau rouge et... l'élimination de Fernando Alonso, 16ème, qui n'a pas su faire le moindre tour. Les Williams d'Alex Albon et Logan Sargeant étaient également out.

Suite au retard pris sur le timing, la course sprint à Spa-Francorchamps devrait débuter vers 17H. Et la météo est toujours aussi incertaine...