GP de Belgique F1 : Verstappen enlève une course sprint palpitante

Oscar Piastri faisait partie de ceux à s'arrêter d'entrée de jeu, ce qui permettait à l'Australien de doubler Max Verstappen (Red Bull) qui allait s'arrêter un tour plus tard. Le Hollandais restait toutefois aux basques du pilote McLaren. À la relance après un autre Safety Car suite à la sortie de Fernando Alonso à Pouhon, le leader du championnat ne faisait qu'une bouchée du rookie et s'envolait pour remporter la course sprint et empocher les huit points en jeu. Finissant à 6,6 secondes, Oscar Piastri est néanmoins le héros du jour et a pu mener une course de F1 pour la première fois de sa carrière. Grand bénéficiaire au jeu des ravitaillements, Pierre Gasly cueillait la troisième place. Un résultat qui va mettre du baume au coeur d'Alpine qui vit des heures difficiles.

Lewis Hamilton a franchi la ligne au quatrième rang mais le pilote Mercedes était pénalisé de 5 secondes suite à une collision avec Sergio Pérez (Red Bull) qui allait être contraint à l'abandon après une longue agonie. C'est donc Carlos Sainz (Ferrari) qui est classé quatrième devant son équipier Charles Leclerc. Lando Norris (McLaren) est sixième devant Hamilton tandis que George Russell (Mercedes) complète le Top 8.

Rendez-vous désormais dimanche à 15 heures pour le départ du Grand Prix de Belgique de Formule 1.