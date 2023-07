Le Grand Prix de F1 de Belgique bien plus cher que Tomorrowland : quel est le prix pour assister à la course à Spa-Francorchamps ?

Le foot, bien plus accessible

Si le Grand Prix de Spa a agité le drapeau rouge sur ses prix, le foot, lui, reste abordable. Pour assister à un match des Diables rouges au stade Roi Baudouin lors du mois de septembre prochain, vous devrez débourser 20 €, soit dix fois moins que pour le GP de F1. Le pack VIP à 350 € est quant à lui quasiment vingt fois moins cher que celui de Francorchamps qui culmine à 5435 €. Pour la Pro League, l’abonnement le moins onéreux coûtera 100 €. À ce prix-là, ce sont 15 matchs de championnat auxquels vous aurez accès. Concernant l’abonnement le plus dispendieux, il se trouve à 1 025 €/saison au Club Bruges. Pratiquement cinq fois moins que l’expérience “Paddock Club” du circuit de F1 belge.

Plus cher que les autres événements sportifs belges

Comparée aux autres événements sportifs belges, la F1 fait toujours office de mauvaise élève compte tenu de son prix d’accès établi à 200 €. Son écart avec le golf, le tennis, ou encore l’athlétisme, peut-être comparé à celui entre Max Verstappen et ses poursuivants, en cette saison 2023. À partir de 25 € vous pourrez accéder au Mémorial Van Damme contre 39 € pour le dernier tour de l’Open de Belgique de Golf et 40 € pour la finale de l’ATP d’Anvers. Côté VIP, en revanche, le golf se démarque avec des places à 550 € contre 140 € pour le tournoi de tennis anversois et 385 € pour le Tour des Flandres.

La F1, un show plus qu’une compétition sportive ?

Afin de trouver à qui parler, la billetterie du GP de Spa doit se tourner vers la culture. Pour voir Beyoncé enflammer le Roi Baudouin, au mois de mai dernier, il fallait débourser 63 € minimum. Soit 137 € de moins que la Formule 1. En revanche, pour vous octroyer le luxe d’une loge VIP au show de Queen B, vous deviez vous acquitter de 2 683 €, deux fois moins, donc, que pour la F1. Cependant le Grand Prix belge, peut regarder le célébrissime festival Tomorrowland dans le blanc des yeux. Pour aller admirer Martin Garrix et Offenbach, à la fin du mois de juillet, il faudra compter 125 € pour le pass un jour. Mais, pour le pack VIP 4 jours “Spectacular friendship garden package” les prix s’affolent et s’envolent à 5 646 €. À l’heure du bilan, Spa-Francorchamps brille par son prix d’accès mirobolant comparé aux autres événements culturels et sportifs du plat pays. Et si finalement la F1 était devenue un show plus qu’une compétition sportive ? Cette question, la billetterie de Spa semble l’avoir tranchée.