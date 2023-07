Olivia fait une douzaine de GP comme “guide” pour la “F1 Expérience”

Passionnée de sport auto, le milieu dans lequel elle est bercée depuis qu’elle est toute petite (son papa Thierry était pilote Audi puis Porsche en Procar), Olivia se libère durant une douzaine de week-ends par an pour travailler pour la F1 Expérience.

Entre 4 et 20.000 euros pour accéder au Paddock Club

”En fait, nous travaillons pour le Paddock Club,” nous explique-t-elle. “Notre mission est de faire découvrir les coulisses et les différentes facettes de la F1 aux VIP payant entre 4000 et 20.000 euros le week-end pour assister au GP. On essaie de les guider dans différents endroits. On les accompagne par exemple sur le grand camion plateau pour un tour de circuit en leur expliquant les virages comme le Raidillon ou les contraintes physiques avec près de 5G encaissées par la tête des pilotes dans courbes rapides. On leur fait faire la visite du paddock, on les accompagne lors du Pitwalk quand on va voir les monoplaces de plus près. ”

Mon pilote préféré? Lando Norris!

Un job passion plutôt correctement rémunéré ? “Tout à fait, cela pourrait être un véritable métier même si ce n’est pas mon cas. Pour moi c’est l’occasion de bosser dans un milieu et une ambiance que j’aime. De pratiquer les langues, en général l’Anglais et l’Espagnol. Il n’y a plus ou moins qu’ici que je m’adresse à des invités en Français. Il faut savoir qu’il y a de plus en plus de guests américains. L’effet Netflix sans doute.”

Las Vegas pour finir la saison

L’occasion aussi de rencontrer des pilotes ? “Oui, pas mal passent dans le Paddock Club ou je les croise dans le paddock.” Son préféré ? “Lando Norris !” Le chouchou de pas mal de jeunes filles. Difficile par contre de voir le Grand Prix dimanche. “On est trop occupée en général. On regarde juste le départ à la télé puis on s’occupe de nos VIP. ”

Notre compatriote Olivia Van Dalen travaille pour le paddock club sur une douzaine de GP à l'année. ©Olivia Van Dalen

Et cela une douzaine de fois par an : “J’ai démarré cette année en Arabie Saoudite. Après ici, je ferai encore Singapour et je terminerai ma saison à Las Vegas.”

Pour encore d’autres rencontres et découvertes. Une chouette F1 Expérience pour Olivia Van Dalen autant que pour ses invités…