Seulement 25 ans et 10 mois et déjà parmi les meilleurs de l’histoire : Max Verstappen est parti pour battre tous les records en Formule 1

À son âge personne n’a disputé autant de Grands Prix que lui. Lewis Hamilton avait deux ans de plus au moment de prendre le départ de son 175e GP, Sebastian Vettel quatre, Michael Schumacher huit et Alain Prost onze.

Question de génération bien sûr. Aujourd’hui on démarre en monoplace et en F1 de plus en plus jeune (Max détient le record à 17 ans) et puis les saisons n’ont jamais compté autant de courses. Ceci pouvant expliquer cela.

Même s'il ne le revendique jamais, Max est tout de même à moitié belge. ©IPM Graphics

Si l’on compare les plus grands champions à 174 GP, on constate que Max ne détient aucun record : à ce stade (voire même avant), Schumi et Juan-Manuel Fangio (une autre époque bien sûr avec beaucoup moins de GP par année) possédaient déjà cinq couronnes. Michael Schumacher 62 victoires contre 46 à “LH” et, ex aequo au 3e rang, Alain Prost et le jeune Néerlandais avec quarante-quatre succès.

Pour les poles, Ayrton Senna mène largement avec 65 pour 52 à Hamilton, 47 à Schumi et 46 à Vettel. Max n’arrive qu’au 6e rang avec 27 pole positions.

Quant au nombre de podiums, les autres en étaient à 110 pour le “Kaiser”, 93 Hamilton, 90 Prost et 88 la nouvelle star de Red Bull devançant ici Seb Vettel (85) et Ayrton Senna (80).

Mais c’est évidemment en prenant l’âge comme référence que l’on se rend compte que Max pourrait battre tous les records dans les années à venir. À son âge, Fangio et beau-papa Nelson n’avaient pas encore disputé un GP. Alain Prost n’en était qu’à 11, Ayrton Senna à 30 et Niki Lauda à 42.

Max Verstappen bien parti pour battre tous les records de la F1. ©IPM Graphics

Vettel le plus jeune triple et quadruple champion

Avec 44 succès avant ses 26 ans, Max bat largement l’un de ses illustres prédécesseurs à Milton Keynes avec 28 victoires au compteur au même âge pour 14 à Hamilton, 10 à Schumacher et deux seulement à Senna et Lauda. Idem pour les podiums avec déjà 88 pour “Super Max” contre 49 à Seb Vettel qui bat cependant Verstappen au nombre de poles (38 à 27) et surtout de titres puisque l’Allemand en possède un d’avance. Max devra quoi qu’il arrive attendre un éventuel cinquième titre pour être le plus précoce.

Des chiffres impressionnants laissant penser que Verstappen Jr peut devenir le meilleur de tous les temps. Mais attention. On avait déjà dit cela de Vettel à l’époque où il a aligné quatre couronnes au volant d’une Red Bull dominante. Sa série s’est achevée dès qu’il est passé chez Ferrari. Et puis, alors qu’il entamera déjà l’an prochain sa dixième saison en F1, le fils de Jos pourrait très bien vite se lasser et arrêter sa carrière en F1 bien plus tôt qu’un Michael Schumacher ou un Lewis Hamilton dont les sept sacres restent l’objectif à battre.