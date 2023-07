Stoffel Vandoorne est notre invité du week-end avant le GP de Belgique : “C’est devenu encore plus dur d’accéder à la F1 aujourd’hui”

”C’est toujours un plaisir de courir à Francorchamps, un des plus beaux circuits au monde. En plus au volant d’une F1, c’est quelque chose d’exceptionnel, des sensations que seule une vingtaine de pilotes par an peuvent ressentir. En plus, j’avais la chance que ce soit ma course à domicile, avec pas mal de famille, d’amis, de supporters. Même si les résultats n’étaient pas ceux espérés, cela restera toujours dans ma mémoire. Bien sûr, le contexte de ma dernière apparition était difficile. Toute la presse belge était là. Je savais que c’était la fin pour moi, mais je ne pouvais rien dire. Lando Norris avait déjà pris ma place lors des premiers essais libres.”

Ce week-end, pour la première fois depuis très longtemps, vous ne serez pas à Francorchamps lors du GP de Belgique.

”C’est vrai. Depuis que j’ai débuté en monoplace en 2010, je pense y avoir toujours fait au moins une apparition. En tant qu’invité par le RACB, consultant RTBF, réserviste, pilote ou simple spectateur. Mais cette fois, c’est la finale du championnat de Formula E à Londres (NdlR : champion en titre, il n’occupe que la 11e place du championnat après une saison décevante avec DS Penske). Ma deuxième course est à 17h donc je pourrai regarder le début du GP à la télé.”

Mais vous aurez néanmoins l’occasion de rouler à nouveau en F1 à Spa ces mardi et mercredi avec Aston Martin, l’équipe de votre ancien équipier Fernando Alonso pour laquelle vous êtes réserviste.

”Je m’en réjouis. C’est la première fois que je vais avoir l’occasion de piloter l’Aston F1. En plus chez moi, durant deux jours, avec beaucoup de kilomètres à effectuer pour le compte de Pirelli.”

On sait que vous passez pas mal de temps dans le simulateur d’Aston. On vous voit régulièrement dans le stand. Après un début de saison supersonique avec plusieurs podiums d’Alonso, les Verts semblent rentrés dans le rang. Pourquoi ?

”Il y a trois principales raisons. La première est que l’équipe était encore en plein déménagement vers les nouvelles installations. Cela a ralenti quelque peu le développement. Ensuite, nous étions prêts en début de saison contrairement à la plupart de nos concurrents à l’exception de Red Bull. Cela nous a permis de surprendre. Mais Ferrari, Mercedes et McLaren ont travaillé et rattrapé leur retard depuis. Leur marge de progression était bien plus grande que la nôtre. Enfin, Pirelli a introduit de nouveaux pneus avec des carcasses plus dures depuis Silverstone. Cela convient moins bien à notre châssis. Nous construisons nos voitures autour et en fonction des gommes. Et là, depuis deux courses, on parvient moins bien à les exploiter.”

Voyez-vous Max Verstappen encore dominer le GP dimanche ?

”Oui. Rappelez-vous sa terrible remontée de l’an dernier. Il était déjà sur une autre planète. Spa avec ses lignes droites et ses courbes rapides convient parfaitement à la Red Bull.”

guillement "Verstappen est intéressé par d’autres types de courses, notamment Le Mans.”

Stoffel Vandoorne espère être titularisé avec Peugeot en 2024. ©Peugeot

Red Bull peut-elle remporter toutes les courses cette année ?

”À la régulière ce serait bien possible. Mais bon il va bien arriver une fois au moins une panne, un accident, une voiture de sécurité, la pluie, des circonstances qui permettront peut-être à un pilote d’une autre équipe de l’emporter.”

Et vous pointeriez qui alors ?

”Aujourd’hui, j’aurais tendance à dire McLaren et Lando Norris. Mais en fait, cela dépend des caractéristiques des circuits. Mercedes est à son avantage sur certains tracés. McLaren ou Ferrari sur d’autres.”

Imaginez-vous Max battre tous les records en F1 ?

”Il en a le talent en tout cas. Mais il a débuté très jeune en F1 et tout dépendra du moment où il décidera d’arrêter. Il a toujours prétendu qu’il ne resterait pas trop longtemps en Grand Prix. Il est intéressé par d’autres types de courses, notamment Le Mans.”

Va-t-il faire toute sa carrière avec Red Bull ?

”Cela dépendra de la compétitivité de la voiture. Il y aura une nouvelle motorisation en 2026 (Ford) et si cela ne fonctionne pas il pourrait aller voir ailleurs.”

On voit les McLaren jouer à nouveau aux avant-postes et votre remplaçant Lando Norris devenir une star avec récemment deux deuxièmes places derrière Max. Cela ne vous donne-t-il pas des regrets ?

”Non car je ne peux de toute façon rien y changer. Fernando et moi sommes tombés chez McLaren au pire moment. Mais lui était déjà double champion et avait beaucoup d’expérience. Si vous êtes battu par votre équipier et que votre voiture fonctionne c’est moins grave que lorsqu’elle ne va pas et que vous galérez en fond de grille. La vision des gens mais aussi du team est différente. Si Fernando avait eu l’occasion à l’époque de monter sur les podiums et que j’avais fait des 4e ou 5e places derrière lui, un peu comme le débutant Oscar Piastri aujourd’hui, tout le monde aurait trouvé cela très bien. Mais quand il finissait 14e et moi 16e après avoir disputé la course de ma vie, le bilan n’était pas le même.”

guillement "Si j'avais débarqué dans la McLaren d'aujourd'hui, je serais toujours en F1."

Estimez-vous que si vous aviez débarqué chez McLaren trois ans plus tard, vous seriez toujours en F1 ?

”Certainement, oui. Comme j’ai toujours dit, je me suis retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Mais bon c’est ainsi. D’autres ont vécu la même mauvaise expérience.”

Le dernier en date est votre ex-équipier en Formula E Nyck De Vries, champion en F2 et FE mais viré après dix GP à peine chez AlphaTauri.

”Nyck est un ami et m’a appelé pour tout m’expliquer. Il était assez serein, même s’il était forcément déçu. Je connais sa valeur. Il était rookie, a dû découvrir la moitié des circuits dans la moins bonne monoplace du plateau face à un bon équipier qui en est à sa troisième saison avec l’équipe. Il était quasi impossible pour lui de se mettre en évidence. Il a un peu vécu la même chose que moi. Après deux courses, il entendait déjà des rumeurs qu’il allait être viré.”

La F1 est-elle toujours aussi intéressante pour le grand public ?

”C’est bien sûr moins passionnant à suivre quand il y a une domination comme celle de Red Bull et de Max aujourd’hui. Mais on regarde encore dans l’espoir qu’ils se fassent battre. Les gens veulent des duels comme en 2021 avec Verstappen-Hamilton. Vous avez vu le délire dans les tribunes samedi dernier quand Lewis a signé la pole pour 3 millièmes devant Max ? “

Parlons un peu de la popularité de la F1 en Belgique. Il n’y a que 8 % de Belges au GP de Belgique. C’est le GP européen avec le moins de public national. Pourquoi ?

”D’abord, la F1 n’est globalement pas aussi populaire en Belgique que dans certains autres pays. Je n’ai pas ressenti l’effet Netflix chez nous. Ensuite, contrairement à l’Italie, l’Angleterre, la France, le Danemark, les Pays-Bas, l’Allemagne ou l’Espagne nous n’avons ni constructeur ni pilote en Grand Prix. Globalement, nous avons beaucoup moins de pilotes en monoplaces (NdlR : un en F2 et un autre en F4) même dans les catégories inférieures que par exemple l’Angleterre. Chez nous, les sports prioritaires, pour lesquels les gens se passionnent, sont le foot et le cyclisme. Évidemment, cela changerait si on avait une star comme Max, un champion du monde. Mais ce n’est pas pour demain.”

guillement "Je ne vois pas de relève, pour l'instant personne ne sort du lot en Belgique."

Vous avez été notre dernier représentant en F1 en 2018. Où est la relève ?

”Je ne la vois pas arriver. Pour l’instant, personne ne sort du lot. La seule lueur d’espoir est encore en karting avec Thibaut Raemaekers. Mais il n’a que 13 ans et rien ne dit encore qu’il montera et percera en monoplace. Pour l’instant, il signe de bons résultats avec mon ancienne équipe VDK. J’ai poussé le RACB à le soutenir. Je vais d’ailleurs aller le voir au championnat du monde en Italie. Mais j’ignore si sa volonté est de tenter la dure ascension vers la F1. Cela dépend beaucoup de l’argent et donc de ses parents. Peut-être préférera-t-il rester en karting. Je me souviens que lorsque j’ai gagné le volant RACB en 2010, j’ai longtemps hésité à passer en monoplace car je venais d’être vice-champion du monde en kart et j’avais sur la table un contrat de pilote officiel CRG pour devenir professionnel payé en karting. Bon, cela s’est finalement bien passé pour moi. Mais ce n’est pas le cas pour tout le monde…”

guillement "J'ai trois contrats et pas de temps pour moi ni pour une copine."

Pourquoi ne vous investissez-vous pas pour aider les jeunes. On a vu d’anciens pilotes devenir de bons managers ?

”J’ai toujours dit que je voulais faire quelque chose en kart avec des jeunes. Mais pour l’instant je n’ai que 31 ans. Je ne suis pas encore un ancien pilote. J’ai trois contrats et déjà beaucoup de mal à trouver une journée pour moi me reposer. C’est bien pour cela que je suis toujours célibataire !”

guillement "Dès la base du karting, cela coûte beaucoup trop cher et c'est politisé."

Est-il encore plus difficile aujourd’hui pour un jeune d’accéder à la F1 qu’il y a dix ans ?

”Clairement oui. Tout d’abord car le karting est encore devenu beaucoup plus cher (NdlR : comptez 200 000 euros pour une saison internationale). Et surtout politisé. Pas mal de grosses structures ont des liens directs avec la F1 et des managers. Il y a des filières dès le kart. Et pour y entrer, il faut beaucoup beaucoup d’argent. À mon époque, cinq jours de tests avant une saison en formule étaient suffisants. Les jeunes d’aujourd’hui en font vingt !”

Un mot sur l’accident mortel dont a été victime Dilano van-t Hoff ? La sécurité est-elle remise en cause à Francorchamps ?

”Non, cela n’a rien à avoir avec le circuit, mais plutôt avec le manque de visibilité. Cela aurait pu arriver sur n’importe quel circuit. Les gens ne se rendent pas compte mais quand on roule sous forte pluie on ne voit pas où on est. S’il y a un tête-à-queue ou une voiture au ralenti devant vous, vous ne le voyez pas.”

Votre saison se termine en Formula E. C’est quoi la suite ?

“Je repartirai avec DS Penske l’an prochain en électrique. Et j’ai clairement fait comprendre à Peugeot dont je suis le réserviste que je voulais faire des courses en 2024 en championnat du monde d’endurance…”