”Pour moi, c’était juste un fait de course, se défendait le pilote Mercedes. On fait la course. Si on ne peut plus se battre sans risquer une sanction, cela devient grave.”

L’accroc s’est produit dans le droite de Stavelot, le virage rebaptisé Paul Frère. Lewis Hamilton s’est infiltré à l’intérieur. Sergio Pérez voulant défendre son rang ne lui a pas laissé beaucoup de place à l’intérieur. Le Britannique n’a pas abdiqué, est monté légèrement sur le vibreur et, sous la pluie, a quelque peu sousviré. Les deux monoplaces se sont touchées et la Mercedes a endommagé le ponton de la Red Bull qui est cependant encore restée devant. Mais un tour plus tard, au même endroit, le Mexicain a tiré seul tout droit dans le bac avant que l’équipe ne décide de retirer sa monoplace devenue inconduisible. “Je n’avais plus aucun grip à l’arrière. Les dommages étaient trop importants.”

Les commissaires sportifs ont eu la main lourde en infligeant cinq secondes de pénalité à Lewis ce qui lui a fait perdre trois places et trois points.

Ancien commissaire sportif lui-même, le nonuple vainqueur des 24H du Mans Tom Kristensen nous a confiés samedi soir : “Pour moi, c’est un simple fait de course. Je n’aurais jamais mis de pénalité. Ok les deux voitures se sont touchées mais Lewis était à l’intérieur et avait l’avantage selon moi. C’est dur comme sanction.”