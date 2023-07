GP de Belgique de F1 : Le pronostic d’Olivier de Wilde : “Vers une victoire sèche de Max”

1er : Max Verstappen : “Quelles que soient les conditions, sec ou pluie, on voit évidemment Max Verstappen s’imposer à nouveau, pour la huitième fois consécutive cette année. Seul un crash ou une défaillance technique pourrait l’en empêcher. La vraie question est plutôt de savoir quelle sera son avance au bout des 44 tours. Et surtout après combien de tours il passera en tête sachant qu’il devra s’élancer du 6eme rang après avoir écopé d’une pénalité de cinq places sur la grille suite à un changement de boîte de vitesses. Les fans néerlandais très majoritaires pourront faire la fête et rester plus longtemps au circuit ce qui facilitera le trafic et réduira un peu les heures d’attente dans les bouchons pour rentrer à la maison après le GP. ”

2e : Sergio Pérez : “Malheureux hier lors de la course sprint où il a dû abandonner après avoir été percuté par Lewis Hamilton, le Mexicain s’élancera en première ligne. Vu la vitesse de pointe de la Red Bull, on peut s’attendre à le voir rapidement passer la Ferrari du poleman Charles Leclerc qui aura beaucoup de mal à rééditer son succès de 2019. Mais il ne pourra sans doute pas résister au retour de son double champion d’équipier, survolté devant ses fans. On imagine par contre le Sud-Américain offrir le doublé à Red Bull. Et se rassurer ainsi un peu sur son avenir après avoir accumulé les contre-performances et erreurs ces derniers mois. ”

3e Lando Norris : “Depuis le début du week-end, on ne parle que de son équipier Oscar Piastri, deuxième du sprint hier. Le jeune Britannique ne doit pas trop apprécier et aura à coeur de prendre sa revanche après une qualif compromise suite à une sortie dans le bac en Q1 (sur le mouillé) endommageant le fond plat de sa McLaren. Personne n’a pu effectuer encore de longs runs sur le sec, mais la McLaren est très véloce sur des tracés rapides comme Silverstone et Francorchamps. Et elle pourrait user moins ses pneus que les Ferrari qui nous ont habitués à soutenir moins la cadence sur les longs relais. ”