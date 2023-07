GP de Belgique F1 : Leclerc, ou le cavallino qui a trop soif de carburant

En prenant la 3e place, finissant à... 32 secondes de Verstappen, Leclerc a rempli sa mission : être le meilleur des autres. "Terminer 3e est le maximum que nous pouvions faire ce dimanche", commente le petit prince de la Scuderia. "Les Red Bull sont bien trop rapides et ont un bien meilleur rythme de course que notre voiture. Nous avons calqué notre course sur celle de Lewis qui était une menace potentielle pour notre podium. Quand il s'est arrêté en fin de course pour chausser des nouveaux pneus pour aller chercher le meilleur tour en course, j'ai pu souffler".

Et glou ! Et glou ! Et glou !

L'épreuve spadoise a surtout rappelé un gros point faible de la Ferrari. Elle est encore beaucoup trop vorace en carburant par rapport à ses rivales. "J'ai dû faire attention à ma consommation. À un moment, j'étais aussi rapide que Pérez mais j'ai dû lever le pied pour conserver assez d'essence". Pour le petit cheval, la trêve estivale sera synonyme de remise en question. "Nous sommes trop loin des objectifs que nous avions fixé en début d'année. Il faut notamment comprendre pourquoi la plupart des évolutions amenées au gré des courses ne fonctionnent pas".

Mais en attendant, Charles ira se reposer dans la riviera. Il l'a bien mérité.