GP de Belgique F1 : Réactions des trois premiers après l'arrivée

Sergio Pérez, 2e : "Ce fut une bonne course pour l'équipe. J'ai pris un bon départ et j'ai rapidement pu doubler Charles Leclerc. Je savais que c'était capital pour moi de m'en débarrasser dès le premier tour. Je faisais juste ma petite course et Max est arrivé très vite. Il n'y avait rien que je pouvais faire face à lui. Être battu de la sorte est un peu difficile pour moi, mais je suis très heureux pour l'équipe. J'ai vraiment besoin de ces vacances d'été, cette première partie de saison a été vraiment intense pour moi avec des hauts mais aussi des bas. Je reviendrai plus fort pour la rentrée à Zandvoort."

Charles Leclerc, 3e : "Nous avons eu un week-end assez positif de notre côté. Lorsque vous regardez les Red Bull, nous avons encore beaucoup de travail à faire. J'étais confiant de pouvoir garder Lewis Hamilton derrière moi, jusqu'à ce qu'on me dise de faire d'économiser du carburant. À la fin de la course, j'avais un peu plus de mal, mais le rythme était là pour garder Lewis derrière. Je savais qu'il allait rentrer pour faire le tour le plus rapide, ce qui m'a rendu la tâche plus facile".