GT World Nürburgring : Victoire autoritaire Mercedes, podiums pour WRT et Comtoyou

À défaut de s'illustrer en F1 à Spa-Francorchamps, Mercedes s'est offert une victoire impériale, sur ses terres, en GT World Endurance au Nürburgring. Le team Akkodis-ASP a fait gagner la marque allemande avec le trio Jules Gounon-Timur Bogulavskiy-Raffaele Marciello qui a dominé la course de bout en bout. Dans le camp belge, la BMW M4 WRT de Dries Vanthoor et Charles Weerts, associés à Sheldon Van der Linde, finit 7e devant l'Audi R8 Comtoyou de Fred Vervisch, Christopher Haase et du nouveau venu Kobe Pauwels. Le team de Baudour signe un podium avec la 3e place en Gold de Simmenauer-Williams-Krütten. Podium également, en Silver, pour l'Audi Comtoyou de Dejonghe-Hezemans-Hutchinson.