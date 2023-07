"Il a fait comme si je n'existais pas", Il a touché mon ponton" : Piastri et Sainz se rejettent la faute sur leur accrochage au GP de Belgique

”J’ai pris un bon départ depuis la 5e place et je me suis retrouvé à côté de Carlos Sainz… qui a fait comme si je n’existais pas, commente le rookie australien. Je n’avais nulle part où aller et il m’a serré tellement que le contact était inévitable. C’est très dommage car je pouvais marquer de gros points ce dimanche. Je dirais que c’est un accident typique d’un premier virage. Après, je me suis retrouvé au ralenti avec le peloton me dépassant de tous les côtés. Je n’en menais pas large”.

Si la direction de course a classé l’incident sans suite, Sainz blâme Piastri. “Nous étions à trois de front avec Lewis, Oscar et moi, commente l’Espagnol, contraint à l’abandon à mi-course avec une Ferrari trop blessée pour continuer. Oscar est resté à l’intérieur et il a touché mon ponton. C’était optimiste de sa part car ça s’est à chaque fois mal fini pour tous ceux qui ont tenté cette manœuvre ces dernières années. Je mets sur le compte de son inexpérience. C’est rageant car la Ferrari marchait bien ce dimanche”.

Oscar et Carlos se mettront d’accord sur un point : il est temps de prendre des vacances.