-Max Verstappen dominant : Parti sixième après avoir écopé d’une pénalité, le pilote Red Bull a encore dominé le week-end avec le meilleur temps en qualifications, la victoire lors de la course sprint samedi sous la pluie puis son 45e succès en F1 avec 22 secondes d’avance sur le sec ce dimanche après avoir succédé à son équipier Sergio Pérez en tête du GP au 17ème tour. “J’ai pris mon temps pour remonter en tête et je me suis payé une frayeur dans le Raidillon lorsqu’il pleuvinait,” a déclaré le vainqueur.

-Sergio Pérez parfait second rôle : En première ligne et leader durant les 16 premiers tours, le Mexicain a assuré son rôle de doublure du futur triple champion du monde. Il ne pouvait clairement pas faire mieux. “Max était intouchable lors de son second relais. Maintenant je ne veux plus quitter le podium jusqu’à la fin d’année.”

-Charles Leclerc meilleur du reste : Après avoir hérité de la pole, le pilote Ferrari est monté sur le podium et termine “meilleur du reste” derrière les inaccessibles Red Bull. “Dommage pour Carlos car notre monoplace était pas mal ce week-end. Mais il nous reste bien sûr pas mal de travail pour rivaliser avec Red Bull.”

-Le meilleur tour pour Hamilton : Le plus rapide quand il s’est mis à pleuviner, le pilote Mercedes manquait un peu de vitesse sur le sec pour réellement inquiéter Charles Leclerc. Il s’est donc arrêté à deux tours de l’arrivée pour chausser des pneus neufs et empocher le point bonus du meilleur tour en course.

-Un bon point pour Yuki : Le Japonais s’est réveillé et a signé une belle course empochant le point de la dixième place, une douzaine de secondes devant son équipier Daniel Ricciardo.

-La météo a épicé mais n’a finalement pas gâché le week-end auquel ont assisté 380.000 spectateurs au total, 120.000 étant présents sur le site ce dimanche.

Feu rouge

-Piastri accroché à la Source : Deuxième de la course sprint la veille après avoir mené quelques tours sous la pluie, l’Australien s’est fait accrocher par la Ferrari de Carlos Sainz qui n’a pas laissé de place pour sa McLaren à la Source. Il n’a hélas pas bouclé un tour. Un grand classique des départs lors du GP de Belgique. Touché lui aussi, Carlos Sainz a dû renoncer à mi-course. “Le manque d’expérience d’Oscar a ruiné nos deux courses. Cela ne passe pas là au départ,” a indiqué l’Espagnol.

-Norris transparent : Héros des deux derniers GP en Angleterre puis en Hongrie, Lando Norris a été invisible tout au long du week-end. Battu en qualifications et lors du sprint par son équipier, il a terminé septième après un début de course pour le moins compliqué.

-Ricciardo antépénultième : Qualifié avant-dernier, Daniel Ricciardo a terminé antépénultième devant la Williams de Logan Sargeant et la Haas de Nico Hulkenberg. Pensez-vous que Nyck De Vries aurait fait moins bien ? L’Australien n’a guère encore convaincu pour son retour en F1. Sergio Pérez va passer de bonnes vacances…