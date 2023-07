Oscar Piastri, la pépite australienne pressentie pour rejoindre Red Bull

Si vous avez regardé la dernière saison de Drive To Survive, vous avez entendu que Piastri est un nouveau phénomène "à la Verstappen". Et pour cause puisque le garçon a tout gagné dans les formules d'accès à la F1. Après des débuts brillants en karting avec, notamment, une sixième place en coupe du monde junior de karting CIK-FIA à Bahreïn en 2016, il enchaîne ensuite avec un titre de vice-champion en F4 britannique et une huitième place en Formule Renault 2.0 au cours des deux années suivantes. Ce qui lui vaut de taper dans l'oeil de Christian Horner, le team principal de Red Bull, mais le taureau rouge n'enrôlera pas Piastri dans sa filière. C'est en 2019 que l'Aussie explose réellement en enlevant le titre en Formule Renault Eurocup avant d'enchaîner avec la Formule 3 et la Formule 2, le tout en surclassement. Entre-temps, son compatriote Mark Webber devient son manager et il devient membre de l'Alpine Academy.

Sur une spirale positive

La suite est connue : lassé de voir Alpine le laisser "dans le vent" concernant une promotion de son poulain en F1, Webber profitera de la disgrâce de son compatriote Daniel Ricciardo pour ouvrir les portes de McLaren à Piastri. Après un début de saison difficile suite à une MCL60 mal née, Oscar profitera des évolutions ayant métamorphosé sa monture pour marquer régulièrement des points dès l'été et jouer le podium à Silverstone et au Hungaoring. Avec, en apothéose, sa superbe prestation spadoise de samedi où il est parvenu à éclipser son très coté équipier Lando Norris qui fait partie des cinq meilleurs pilotes du paddock.

Une période positive qui fait de Piastri un des candidats à un volant chez Red Bull pour 2025. On a vu récemment Mark Webber rôder dans le motorhome de son ancienne équipe ces derniers temps.

"Je suis flatté qu'on dise que je sois pressenti chez Red Bull", a commenté Oscar en conférence de presse. "Mais je suis très heureux là où je suis. C'est toujours agréable de parler de moi de cette manière. Je pense que ma saison est assez bonne jusqu'à présent, il y a certainement eu des erreurs ou des moments que j'aimerais corriger en remontant dans le temps, mais avec le recul, c'est très facile de dire ce genre de choses. Alors oui, je suis content de ma position, il y a encore beaucoup à améliorer, beaucoup à apprendre. J'ai un coéquipier très fort dont le simple fait d'être une référence pour moi m'aide beaucoup à me élever mon niveau. Alors oui, je suis heureux chez McLaren".

Reste à savoir si Verstappen verrait d'un bon oeil l'arrivée de Piastri à Milton Keynes. Si le Hollandais devait mettre son véto, ce serait la preuve que l'Australien est si doué qu'il parvient à faire peur à l'ogre batave.