Voici le résumé de notre entretien sous la structure étoilée à trois heures du départ du GP de Belgique.

Toto, tout d'abord votre avis sur la pénalité de cinq secondes infligée samedi à Lewis Hamilton suite à son contact avec Sergio Pérez ?

"Oh pour moi cette course sprint ce n'est que du show. Mon avis est que c'était un fait de course. Et il est partagé par la majorité des pilotes ou anciens pilotes. OK c'était peut-être 55/45 au niveau des responsabilités de chacun. Mais même si on arrive à 60/40, faut-il réellement sanctionner ?"

Les commissaires sportifs, parmi lesquels Derek Warwick, ont pourtant toutes les images nécessaires pour prendre la meilleure décision ?

"Oui, mais il y a toujours différentes interprétations possibles. Même avec le VAR en football que je supprimerais car ce n'est pas toujours bien quand tout est parfait. C'est sympa qu'il puisse toujours y avoir des discussions le lundi au café où l'on se demande s'il y avait pénalty ou pas. Je n'aime pas la perfection. Les pilotes font des erreurs, les mécanos, les stratèges. On reste des êtres humains."

"C'est toujours bien de pouvoir parler à la radio avec le directeur de course. Sauf quand c'est un imbécile!"

Et la suppression des discussions entre les chefs teams et la direction de course, vous en pensez-quoi ?

"C'est dommage. Moi j'aimais bien. C'est toujours bien de pouvoir parler avec le directeur de course à la radio pour mieux comprendre, pour qu'il y ait un dialogue. Sauf quand c'est un imbécile !"

Où en est Mercedes dans son retour vers le sommet et le niveau qui était le sien en 2021 ?

"On revient doucement. On a vu Aston Martin et McLaren faire de très belles choses en ce début d'année avec notre moteur. Même avec notre boîte de vitesses et nos suspensions dans le cas d'Aston. Cela signifie que notre problème ne se situe pas là. On doit juste trouver la solution aérodynamique et l'on gagnera trois ou quatre dixièmes. Pour l'instant, notre monoplace est encore trop imprévisible, inconstante. Quand la balance sera meilleure, nos pilotes pourront attaquer. Ici on a toujours des problèmes de rebonds. Le problème est que la majorité de l'appui vient du fond plat. Quand vous mettez la voiture très bien, vous générez de l'appui mais alors elle rebondit trop. Donc il faut la relever et on perd en effet aérodynamique. Mais un détail aujourd'hui, un simple clic peut vite faire la différence."

"Le mieux que l'on puisse viser aujourd'hui c'est deuxième."

Où situez-vous Mercedes pour le moment ?

"Le mieux que l'on puisse viser c'est la 2e place. En course et au championnat. Quand on arrive sur un circuit, on sait que nos pilotes seront entre 2 et 10e. Cela c'est la réalité. Et quand on fait P1 comme avec Lewis enqualifs Budapest, on saute de joie car c'est mieux que prévu. On ne peut pas rivaliser avec Red Bull et Max Verstappen. Leur voiture est tout simplement meilleure. Pas sur le plan aéro, mais l'équilibre général."

La FIA a-t-elle atteint son objectif avec la limitation des coûts et la règlementation ainsi que la réduction des jours en soufflerie ?

"Je pense que oui. On le voit avec un peloton de plus en plus compact. A Budapest, les dix premiers en qualifs étaient en une demi-seconde. Williams revient. La FIA doit être très stricte désormais car un dépassement de 5 ou 6 millions du budget alloué donnerait un avantage de 5 à 6% en termes de performances."

Plus de 50% de ce que dit Jérôme D'Ambrosio est intelligent.

On voit de plus en plus souvent notre compatriote Jérôme D'Ambrosio à vos côtés. Vous êtes content de lui ?

"Tout à fait. Il fait du bon boulot. Il a bien compris le travail de directeur sportif chez Venturi en Formula E. Cela fait six mois à peine qu'il bosse en F1, mais il s'implique bien. Plus de cinquante pourcents ce qu'il dit est intelligent. Maintenant, il faut lui donner du temps. Il faut d'abord apprendre à marcher avant de vouloir courir. Je ne veux pas lui mettre trop de pression et c'est pour cela que je lui demande de ne pas donner d'interviews pour le moment, mais je vois en lui un futur bon team chef d'équipe."

Vous avez déjà été absent sur trois GP par le passé. Si cela devait se répéter, est-ce Jérôme qui prendrait votre place ?

"J'ai raté trois GP en onze ans. La dernière fois, c'était au Brésil l'an dernier et on a gagné. J'étais très heureux que l'équipe puisse arriver à ce résultat sans moi. Cela va encore arriver dans le futur et oui ce sera Jérôme qui me remplacera à cette occasion."

Où en êtes vous dans la négociation de la prolongation de contrat de Lewis ?

"Chaque deux ans, vous me posez la même question. Et cette année, on est encore un mois plus tôt. Le contrat est dans les mains des avocats pour relecture. Mais je peux vous confirmer que Lewis et George Russell seront toujours bien nos pilotes en 2024."