GP de Belgique : un Spa guère pétillant

Après le déluge de jeudi et les inondations de vendredi avec des égouts débordant au pied du Raidillon, on a longtemps craint que la météo gâche à nouveau la fête. Mais il n’en a finalement rien été. Le GP de Belgique est passé entre les gouttes. Et si les campeurs ont souvent eu les pieds mouillés, si les parkings sont restés boueux, toutes les courses ont pu avoir lieu. Parfois retardées ou avec quelques sorties intempestives de voitures de sécurité, mais on était bien loin de la catastrophe de 2021.