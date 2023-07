Ricciardo éclipsé par Tsunoda chez AlphaTauri, Perez a besoin de vacances et Norris décu : les réactions après le GP de Belgique

”Ce sont mes mauvaises qualifications, où mon meilleur tour a été annulé, qui ont pourri mon week-end, explique-t-il. Vu que mon AlphaTauri a une mauvaise vitesse de pointe, j’ai subi la loi d’autres voitures bien plus rapides. Même dans le clean air, c’était difficile pour moi de dépasser”.

A contrario, Yuki Tsunoda, maintes fois décrié par le passé, a signé un Top 10 remarquable vu son piètre matériel.

”Cela fait du bien d’être de retour dans les points et à ma forme du début de saison, commente le Japonais. Désormais, je veux finir l’année en trombe”.

Un message à peine caché à son très coté équipier…

Sergio Pérez : "Besoin de vacances d'été"

"Ce fut une bonne course pour l'équipe. J'ai pris un bon départ et j'ai rapidement pu doubler Charles Leclerc. Je savais que c'était capital pour moi de m'en débarrasser dès le premier tour. Je faisais juste ma petite course et Max est arrivé très vite. Il n'y avait rien que je pouvais faire face à lui. Être battu de la sorte est un peu difficile pour moi, mais je suis très heureux pour l'équipe. J'ai vraiment besoin de ces vacances d'été, cette première partie de saison a été vraiment intense pour moi avec des hauts mais aussi des bas. Je reviendrai plus fort pour la rentrée à Zandvoort."

Lando Norris : "Nous nous sommes plantés"

"Le début a été extrêmement douloureux pour nous. Il nous restait une chose à essayer vu que nous n'avions aucune vitesse, c'était de rouler en pneus tendres. Nous naviguions en quelque sorte en septième position. J'ai énormément poussé dans mes pneus. J'ai tout fait pour en extraire le maximum. Tout le monde me dépassait avant même la zone d'activation du DRS. C'était juste douloureux, je n'ai pas pu dépasser une seule voiture dans les lignes droites ce dimanche, pour importe si je sortais bien des virages ou pas. Nous nous sommes plantés".