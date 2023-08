Réserviste pour l'écurie Aston Martin de Fernando Alonso, c'est la première fois que le Belge a eu l'occasion d'enfiler son nouveau casque teinté de vert et surtout de piloter l'AMR23. Notre ex-pilote de GP n'était plus monté à bord d'une F1 depuis Abu Dhabi, le 15 décembre 2020 avec Nyck De Vries. "Cela faisait un bail, s'exclame-t-il. Et c'est bien sûr toujours un plaisir de pouvoir piloter ce type de voiture, les plus rapides au monde, surtout sur un test comme cela, sans aucune pression. Et en plus à Francorchamps."

Même si la météo a été pourrie... "C'est incroyable le temps cet été en Belgique. Pour Pirelli, cela tombait bien car ils voulaient justement tester les gommes rainurées. On a commencé par les gommes pour grosse pluie le matin. Parfois c'était tellement inondé qu'il fallait rentrer au stand. Puis l'après-midi, il s'est arrêté de pleuvoir et on a pu passer aux intermédiaires. A un moment, la trajectoire s'est même mise à sécher, mais on a alors terminé les tests car ils ne voulaient pas passer de slicks."

Encore pas mal de pluie ce mercredi à Francorchamps. ©Aston Martin

Cela n'a rien à voir avec la Formula E qui n'a quasi aucun appui aéro.

Au total, Stoffel a bouclé entre 50 et 60 tours, l'équivalent de 350 à 400 km. Et cela a dû lui faire une grande différence en descendant dimanche de sa DS Penske électrique...

"C'est sûr, cela n'a rien à voir. En même temps, ce n'était pas vraiment une surprise ni un trop gros choc car ce n'est pas la première fois que je pilotais une F1 et je savais à quoi m'attendre. Il ne m'a fallu que quelques tours pour me réhabituer à l'appui de ces monoplaces. C'est phénoménal et la toute grosse différence avec la Formula E où il n'y a quasi aucun effet aérodynamique."

Stoffel a étrenné pour l'occasion un casque aux couleurs Aston Martin. ©Aston Martin

Pour moi, les vacances c'est pouvoir rester chez moi.

Le dernier jour de travail accompli, Stoffel est désormais en vacances. Avec une destination particulière ? "Non non, j'ai tellement pris souvent l'avion ces derniers mois que j'aspire maintenant seulement à me retrouver tranquillement chez moi. En plus, il fait bon dans le sud de la France."

Plus de course au programme en 2023?

"Normalement, non. J'aurai encore des tests en Formula E et certainement en Endurance avec Peugeot. La deuxième moitié d'année s'annonce nettement plus calme."