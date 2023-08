Mais son pote Lando Norris, toujours en quête d’un premier triomphe en F1, semble bien décidé à lui mener la vie dure. Ce vendredi, alors que son équipier Oscar Piastri a fini dans le mur (Ricciardo l’a suivi), le pilote McLaren s’est montré le plus rapide, 23 millièmes devant la RB19 N°1. Certes, Max a été distrait par pas mal de trafic, mais, contrairement à des Ferrari à nouveau en galère (Leclerc 11e et Sainz 16e), les moteurs Mercedes semblent bien respirer en bord de Mer du Nord. Le confirment le deuxième chrono de l’Aston de Fernando Alonso en début d’après-midi, puis les troisième et quatrième temps d'Alex Albon (Williams) et Lewis Hamilton (Mercedes) lors de la seconde séance.

Sur un circuit court où les écarts sont faibles, voilà qui augure une qualification disputée ce samedi à partir de 15h.