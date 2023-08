Fernando Alonso se confie avant le Grand Prix de F1 des Pays-Bas : “J’aurais dû prendre plus de plaisir”

Depuis, le natif des Asturies, où il vient d’ouvrir un musée rassemblant 270 pièces, a remporté deux fois les 24H du Mans, décroché un titre mondial en endurance, disputé le Dakar et pris part deux fois aux 500 Miles d’Indianapolis.

Un musée et une fortune estimée à 245 millions

Et cette saison, après un ultime transfert surprise d’Alpine à Aston Martin, l’Espagnol dont la fortune est estimée à 245 millions d’euros a renoué avec les podiums de F1 sur lesquels il est monté à six reprises lors de la première moitié de saison pour occuper aujourd’hui une flatteuse 3e place avec 149 points pour 148 à son ancien équipier Lewis Hamilton. Cela fait une décennie que le doyen de la F1 (il va prendre ce week-end son 369e départ et approche des 100 000 km au compteur en GP) n’a plus autant joué aux avant-postes. Pourtant, “Nano”, sous contrat pour 2024, reste réaliste : “Il sera quasi impossible de décrocher ma 33e victoire cette année, avoue-t-il. Nous avons chatouillé Red Bull en début de saison, notamment à Monaco où j’ai manqué la pole de très peu. Aujourd’hui, Mercedes, McLaren et Ferrari nous ont rattrapés. Mais Aston gagnera dans le futur, j’en suis persuadé. Je remets mes espoirs à 2024. Pour l’instant, je vais déjà tenter de rester sur le podium du championnat.”

guillement Un titre avec Ferrari aurait changé quelque chose, mais je ne regrette rien. Je referais les mêmes choix de carrière.

Un beau duel en perspective face à son “ami” Lewis, le “rookie” qu’il a tant détesté lors de son premier passage chez McLaren. “J’aurais pu être champion du monde pour la troisième fois cette année-là, poursuit le protégé de Flavio Briatore. Cela est passé près aussi deux fois avec Ferrari plus tard. J’imagine qu’un titre en rouge aurait changé quelque chose pour moi. Mais je ne nourris aucun regret. Si je pouvais revivre ma carrière, je referais sans doute les mêmes choix. Quand je regarde en arrière, la seule chose que je changerais, c’est d’essayer de plus savourer le moment présent, prendre plus de plaisir comme je le fais désormais. Nous sommes des privilégiés. Nous faisons un métier de rêve. Mais à 25 ans, vous êtes la tête dans le guidon. Quand vous décrochez un titre, vous ne pensez qu’au suivant. J’ai été couronné à deux reprises et je ne garde aucun souvenir d’une quelconque fête, de ce que j’ai fait ce soir-là. J’aurais dû plus profiter…”

D’autant que les autres sacres au final ne sont jamais venus. Côté palmarès, Fernando Alonso n’atteindra jamais Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Juan-Manuel Fangio, Alain Prost ou Sebastian Vettel. Il sera déjà devancé d’ici à un mois ou deux par Max Verstappen. Mais dans la mémoire collective et pour ses rivaux et équipiers qu’il a tous tués ou dominés à l’exception d’Hamilton, il restera l’un des plus grands des vingt dernières années. Et même de l’histoire de la F1.