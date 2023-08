GP des Pays-Bas: Max Verstappen le plus rapide de la 3e et dernière séance d'essais libre

Le Britannique George Russel (Mercedes) a terminé à la deuxième place à 379/1000e de Verstappen. Le Mexicain Sergio Perez (RedBull) à une seconde, l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) à 1 seconde et 3/1000e et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) à 1 seconde et 92/1000e complètent le top-5.