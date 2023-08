À lire aussi

”C’était fusionnel, mon confident, mon plus grand supporter, raconte le pilote Ferrari. Il m’a accompagné sur toutes les circuits depuis mes débuts en karting à Brignolles, sur la piste du père Bianchi, son meilleur ami. Il voulait que je sois toujours le meilleur, le plus performant.”

Malheureusement Hervé, emporté par le cancer le 21 juin 2017, n’a jamais vu son fils rouler en F1.

”La semaine avant de partir à Baku pour la course de F2, j’ai menti à mon père. Je savais qu’il n’avait plus que quelques jours à vivre, c’était la fin. Je lui ai dit que j’avais signé en F1 avec Ferrari pour 2019. Je voulais lui offrir un dernier plaisir. Ma mère m’a reproché sur l’instant de ne pas lui avoir dit la vérité, mais ensuite elle a compris. Il s’en est allé fier.”

En Azerbaïdjan, quelques heures seulement après le décès de son papa, Charles Leclerc s’est imposé en F2 et lui a dédié la victoire. Quelques mois plus tard, il a décroché le titre et a signé avec Frédéric Vasseur pour un baquet de titulaire F1 avec Sauber. Et un peu plus d’un an plus tard, il a paraphé un contrat avec la Scuderia Ferrari. “La première personne à qui j’ai pensé en posant ma signature sur mon contrat c’est à mon père. Il aurait été si fier. J’ai tenu parole. Je ne lui ai pas menti. Je suis devenu pilote Ferrari en F1 en 2019."

guillement "Il y a plus important dans la vie que la F1. La famille est ma priorité."

Un beau mensonge et une belle histoire. “Vous n’êtes pas préparé à perdre votre père à 20 ans. Cela a été un choc immense. Cela m’a permis de relativiser aussi aujourd’hui. Il y a plus important dans la vie que la F1. La famille est la priorité, ma priorité. Mon père aurait voulu voir Arthur suivre ma trajectoire. Mais à un moment, pour des raisons financières, il a fallu se concentrer sur moi. Dès que j’en ai eu la possibilité, avec mon contrat Ferrari, j’ai donc décidé d’aider mon petit frère à gravir les échelons. De lui donner sa chance. C’est ce qu’aurait souhaité papa.”

À lire aussi

Un chouette gars, très humain, ce petit prince monégasque dont on comprend un peu mieux encore aujourd’hui l’attachement à Ferrari. Hervé Leclerc peut-être très fier de là-haut. Son fils n’est certes pas encore champion du monde, mais il pilote une Ferrari. Et surtout il a un très grand et bon coeur.