Mais pour croiser en premier le drapeau à damier agité par le DJ Martin Garrix (il est vrai que Zandvoort avait des allures de Tomorrowland) et égaler le record de neuf victoires consécutives d'Alberto Ascari et de Sebastian Vettel, le pilote Red Bull a cette fois dû mouiller sa combinaison. "La météo m'a rendu la tâche compliquée aujourd'hui avec deux averses tombées durant la course", expliquait le héros local félicité au pied du podium par le roi et la reine des Pays-Bas.

Pérez leader durant 12 tours

Le poleman ne prenait pas la meilleure décision en ne rentrant pas directement pour chausser les pneus intermédiaires à la fin du premier tour. Ce dont profitait son équipier mexicain, auteur d'un super départ et repassé directement par les stands, pour mener durant douze tours. Mais "Checo" ne pouvait pas résister longtemps au retour de la tornade néerlandaise, survolté devant plus de 120.000 fans dansant et chantant toute la journée. Après avoir comblé un retard de 13 secondes, Max doublait son équipier lors du retour aux slicks.

L'affaire semblait dès lors entendue, "Super Max" possédant neuf secondes d'avance quand un nouvel orage relançait le suspense à dix tours de la fin. Des conditions apocalyptiques provoquant la sortie de route de l'Alfa du Chinois Guanyu Zhou et l'arrêt du GP au drapeau rouge.

Mini GP de 6 tours

On relançait une demie heure plus tard un mini GP de six tours. Mais malgré la pression de Fernando Alonso profitant des erreurs stratégiques de Mercedes et McLaren ainsi que du nouveau week-end catastrophique de Ferrari pour décrocher le premier accessit, Max restait concentré, ne commettait aucune faute sous pression et déclenchait le feu d'artifice en s'imposant pour la 46e fois de sa carrière. "Wouaw, j'avais déjà des frissons en entendant l'hymne national sur la grille, mais là c'est encore mieux, » s'exclamait-il. Vous n'imaginez pas la pression que cela représente de rouler devant tout ce monde bravant les intempéries durant trois jours pour vous voir gagner. Je ne pouvais pas les décevoir. Mission accomplie."

Auteur du meilleur tour, Fernando Alonso était hyper heureux de son septième podium de l'année. "Le plus beau dans cette atmosphère de folie, avouait le pilote Aston Martin : Après une course très intense. J'ai pensé tenter une attaque à la relance lors du dernier départ puis je me suis dit non ne fait pas cela si tu te loupes tu ne sortiras pas d'ici, a plaisanté le pilote de 42 ans confortant sa troisième place au championnat derrière un Sergio Pérez devant laisser sa troisième place sur le podium à un excellent Pierre Gasly (Alpine) après avoir écopé d'une pénalité de cinq secondes pour vitesse excessive lors de son dernier passage par les stands.

Rendez-vous dans moins d'une semaine à Monza pour le dix à la suite ? "On verra, laissez moi d'abord savourer celui-ci," concluait le roi de Zandvoort où la fête à Max était loin d'être terminée...

Feu vert

-Max, super héros à domicile

-Alonso comme un poisson dans l'eau

-1er podium pour Gasly avec Alpine

-Albon du début à la fin

Feu rouge

-2 (bons de) sorties pour Sargeant

-La stratégie McLaren et Mercedes

-Week-end noir pour Leclerc

Leclerc : le fond touché

Sur le podium à Francorchamps, Charles Leclerc a vécu un week-end en enfer aux Pays-Bas. Sortie de route en qualifications (sous-virage excessif) samedi puis abandon dimanche avec un fond plat endommagé (suite à une touchette dans les premiers tours) après un nouveau pitstop raté de son écurie. La coupe est presque pleine pour le Monégasque qui en a assez du caractère plus qu'imprévisible de sa monoplace. "Dès qu'on attaque, on ne sait pas comment cette SF-23 va réagir et on se fait parfois surprendre, » se plaint le vice-champion sortant qu'on a vu multiplié les fautes ce week-end."La saison est encore loin d'être finie mais on doit changer de direction."

Son boss Frédéric Vasseur, loin d'avoir encore corrigé les défauts reprochés à son prédécesseur Mattia Binotto, n'a pas trop apprécié l'erreur et les reproches de son pilote qu'il a dès lors recadré : "Quand on est pilote, on s'adapte à sa voiture et on fait avec ce que l'on a.»

Avec les moyens du bord, Carlos Sainz a réussi, lui, à résister jusqu'au bout à la Mercedes de Lewis Hamilton. Mais n'a rien pu faire face à son compatriote Fernando Alonso. Pas sûr que l'ambiance soit aussi délirante que ce week-end dans les tribunes de Monza dimanche prochain...