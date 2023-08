-Quelle organisation, quel GP, quelle fête ! Trois jours façon “Tomorrowland” pour un public de passionnés tout acquis à la cause de Max Verstappen qui a chanté, dansé, hurlé (et pas mal bu aussi) durant trois jours, bravé les intempéries avec le sourire, sans aucun débordement. Même le roi et la reine étaient là et ont applaudi des deux mains ce Max Verstappen Super show avec un ultime rappel pour six derniers petits tours. Un scénario quasi idéal.

-9e succès consécutif pour Max Verstappen qui égale ainsi un vieux record partagé par Alberto Ascari et Sebastian Vettel. Une simple formalité ? Certainement pas quand vous n’avez droit à aucune erreur, sous la pluie ou dans des conditions difficiles devant 120.000 spectateurs venus pour vous voir gagner. Cela génère énormément de pression. Mais le pilote Red Bull, même quand il s’est retrouvé deuxième en bouclant un tour de trop en slicks sur le mouillé, a géré cela comme un futur triple champion. Max a encore augmenté de 13 unités son avance sur Sergio Pérez qui est désormais de 138 unités.

-Septième podium de la saison pour Fernando Alonso. Il a d’abord pris un super départ depuis le cinquième rang en gagnant deux places. Le pilote Aston s’est ensuite montré brillant sous la pluie, a signé le meilleur tour en course sur le sec et a mis la pression sur Max lors de la relance de la course sous les trombes d’eau. “J’aurais peut-être pu tenter une attaque, mais je n’aurais pas voulu risquer de gâcher la fête. Je suis tellement heureux de me retrouver sur ce podium avec Max. Ce n’est pas encore le résultat que l’on souhaite vraiment, mais ce fut une course très intense.”

-1er podium Alpine pour Gasly : Avec Pérez, il fut un des premiers à rentrer dès la fin du premier tour pour chausser les pneus intermédiaires. Cela lui a permis d’effectuer un bon en avant dans le classement et a véritablement lancé sa course. La faute (tout-droit au 1er virage) puis la pénalité de Sergio Pérez lui ont permis de monter sur le podium – son premier avec Alpine – même si le Français a franchi la ligne en quatrième position : “Moi aussi j’ai reçu une pénalité de cinq secondes, donc on est à égalité avec Sergio. Quelle course de folie, wouaw,” s’exclamait Pierrot. Son équipier Esteban Ocon sauve une unité mais aurait mérité beaucoup mieux. Il avait été le seul à opter pour le meilleur choix des pneus pour pluie extrême lors du second orage. Mais la sortie de Zhou puis du drapeau rouge l’a empêché d’en profiter. Et pire même lui ont fait perdre trois places… Ce résultat met clairement du baume au coeur à l’écurie française dans une période difficile. “On commence une nouvelle saison à Zandvoort,” avait déclaré le nouveau boss Bruno Famin. Il n’a pas menti…

Feu rouge

-Deux sorties pour Sargeant. Sur la sellette chez Williams même s’il possède un contrat de deux ans, Logan Sargeant était plus rapide ce week-end. Il est ainsi devenu le premier Américain à se qualifier dans le Top 10 samedi depuis Michael Andretti en 1993. Hélas, sa joie fut de courte durée puisque dès le début de la Q3, il a mis sa Williams dans le mur de pneus. Et le lendemain, alors qu’il naviguait en dernière position, rebelote… Et tout cela pendant que son équipier Alex Albon excelle…

-Les Britanniques mal inspirés : deuxième, troisième et quatrième sur la grille, les jeunes loups britanniques sont rentrés bredouilles ou presque. Lando Norris et George Russell ont été mal inspirés en début de course en rentrant trop tard pour changer de pneumatiques et chausser les pluie. Resté beaucoup trop longtemps en slicks, le pilote Mercedes a plongé dans les profondeurs du classement, chaussé les pneus durs pour tenter un coup de poker avant d’abandonner suite à un contact avec Norris. Lando s’est classé septième juste devant Albon qui aura réussi l’exploit de traverser la première averse en pneus slicks. Quelle adresse !

-Abandon pour Leclerc : Un week-end très difficile pour le pilote Ferrari sorti de la route en qualifications aux commandes d’un Cheval Cabré difficile à maîtriser. A la fin du premier tour, voyant la pluie tomber à la fin du premier tour, il a décidé de rentrer. Mais les mécaniciens de Ferrari n’étaient pas prêts avec les pneus intermédiaires (c’était pourtant prévisible) ce qui lui a coûté du temps et quelques places. Suite à une petite touchette avec la McLaren d’Oscar Piastri, le museau mais aussi le fond plat de sa monoplace étaient touchés ce qui l’a contraint à l’abandon après une lente agonie et une bataille en queue de peloton avec l’AphaTauri du débutant Liam Lawson. Son équipier Carlos Sainz a sauvé une 5e place en résistant jusqu’au bout au retour de Lewis Hamilton.