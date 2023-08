Neuf victoires consécutives : Max Verstappen, à domicile, peut égaler le record de Sébastian Vettel lors du GP de F1 des Pays-Bas

Égaler le record de Vettel

Pour le confortable leader du Mondial (125 points d’avance sur son équipier Sergio Pérez), la semaine a débuté par une journée dans le simulateur à Milton Keynes puis une journée marketing pour Red Bull qui lui a demandé de boucler un tour de Zandvoort en marche arrière le plus vite possible aux commandes d’une voiture de Tourisme. Pas habitué à devoir regarder derrière lui, le double champion a fini dans le mur de la ligne droite. Rien de grave, rassurez-vous. La star locale sera bien au volant de sa RB19 dès ce vendredi pour viser un neuvième succès consécutif, ce qui lui permettrait d’égaler un record vieux de dix ans détenu par son prédécesseur Sebastian Vettel en 2013 lors de la saison de son 4e et dernier titre mondial.

La lutte pour la couronne mondiale (voire même pour les victoires) n’ayant plus le moindre intérêt, on essaie déjà de se projeter dans le futur. “Max gagnera encore les trois championnats jusqu’au changement de réglementation et de moteur en 2026,” prédit l’ex-champion Nico Rosberg.

“Sans lui, Red Bull ne dominerait certainement pas autant et serait à notre niveau,” estime Toto Wolff, patron de Mercedes.

guillement Lewis ne battra jamais plus Max à armes égales. il est trop vieux...

Du coup, on discute aussi beaucoup du nom de son futur équipier. Pour 2024, cela devrait rester Sergio Pérez, sous contrat. Mais au-delà ? Lando Norris a le meilleur profil. Mais Max connaît la réelle valeur et la menace que représenterait son meilleur ami en F1… Daniel Ricciardo pourrait donc faire l’affaire au final en assurant un peu mieux les doublés que l’inconstant Mexicain. Lewis Hamilton ? Jamais de la vie. Pas plus qu’il ne finira sa carrière chez Ferrari. “Il ne devancera jamais plus Verstappen à la régulière à armes égales car il est trop vieux,” l’a récemment taclé l’ex-patron d’écurie Eddie Jordan. “Max battra tous les records.”

guillement Je n'approuve pas tous les changements. L'argent ne doit pas tout justifier.

Pour autant qu’il reste en F1 au-delà de 2028. Ce qui n’est pas certain du tout pour un gamin de 25 ans n’appréciant pas toutes les facettes d’un milieu lui dévorant sa vie. “La F1 est trop prenante et n’évolue pas dans le bon sens à mes yeux, a-t-il confié au quotidien néerlandais Telegraaf. Je n’approuve pas tous les changements comme par exemple la multiplication des courses sprints le samedi. Vingt-quatre Grands Prix, c’est trop. Je suis certes très bien payé (NdlR : 55 millions plus les bonus), mais l’argent ne doit pas tout justifier. Avec le simulateur, les opérations de marketing, je n’ai plus de temps pour moi ni ma famille.”

Un team Verstappen en endurance

Max Verstappen a envie de profiter de la vie et de son argent. Aller voir son papa Jos rouler en rallye, s’amuser, rouler en kart et s’occuper du team GT3 qu’il va créer avec son manager Raymond Vermeulen (dont le fils Thierry roule déjà en GT) pour 2025. “L’objectif est de permettre aux pilotes de passer directement du Sim Racing à la voiture sans passer par le karting devenu trop coûteux. On veut arriver vite aux sommets de l’endurance.”

Qui passera par les 24H de Spa et du Mans. “Je ne suis pas uniquement intéressé par la F1. Quand je dispute des courses sur simulateur, je roule toujours en GT ou en proto, très rarement en F1.”

guillement Le karting pro est devenu beaucoup trop coûteux pour accéder au sport auto.

Voilà qui pourrait redonner vie au projet Red Bull Valkyrie Hypercar. Max Verstappen au départ des 24H du Mans 2029 avec Fernando Alonso et Lance Stroll ou Lando Norris comme équipiers ? Voilà qui permettrait sans doute aux organisateurs de battre le record d’affluence des cent ans… Et au peuple néerlandais de continuer à faire la fête pour leur champion qui ne devrait certainement pas battre un record en F1 : celui de Fernando Alonso, toujours vaillant à 42 ans. “J’ai beaucoup de respect pour lui. C’est un battant. Et si je ne dois pas gagner un Grand Prix cette année, j’aimerais que ce soit lui qui l’emporte”, a déclaré Super Max. Il y a peu de chance que cela arrive car Aston n’est plus la 2e force du plateau. Mais l’Espagnol a certainement apprécié le compliment…