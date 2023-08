”On a toujours dit que nous étions engagés sur du long terme” déclaré le septuple champion du monde de 38 ans dont le salaire annuel est estimé à 60 millions d’euros, soit plus que Max Verstappen. “Nous ne sommes pas rassasiés. Nous avons appris de chaque succès, mais aussi de chaque revers. Nous continuerons à poursuivre nos rêves et à nous battre pour gagner à nouveau. Notre histoire n’est pas terminée.”

George Russell représente l’avenir et continuera à épauler la star de Stevenage : “Je suis lié à Mercedes depuis mon arrivée dans le Junior Team en 2017. Je leur suis très reconnaissant et suis heureux d’avoir pu signer ma première pole et ma première victoire avec eux l’an dernier. Mais je ne me contenterai pas de cela. Mon but est bien sûr de devenir champion du monde. Nous sommes sur la bonne voie.”