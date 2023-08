Sergio Pérez restera chez Red Bull en 2024, faute de mieux

"Ricciardo serait mieux pour l'image mais ferait-il réellement du meilleur boulot que Pérez? Lando Norris? Pas dispo en 2024..."

Très bon en course, en dégradation de pneus, auteur de très belles remontées dans le peloton, “Checo” s’est loupé quelques fois en qualifications. Il a commis plusieurs erreurs, encore à Zandvoort le week-end dernier où un tout droit lui a coûté la deuxième place. La pénalité de cinq secondes pour vitesse excessive dans les stands suite à un souci de pit-limiteur n’a fait qu’aggraver son cas. Et a relancé les rumeurs d’un prochain divorce à l’amiable fin de saison. C’est l’avis de Ralf Schumacher, consultant pour Sky. “Cela sent la fin pour Sergio. Le contrat d’une séparation à l’amiable fin de l’année est sur la table,” a annoncé le petit frère de Schumi.

Ce que s’est empressé de démentir Christian Horner avant de quitter le paddock néerlandais : “La situation de Checo pour l’année prochaine est claire, a répété le patron de l’écurie Red Bull. Il sera notre 2e pilote. Nous avons un contrat avec lui. Et nous sommes satisfaits du travail qu’il accomplit.”

Comparaison difficile avec Verstappen

Même si c’est loin de son leader, n’oublions pas que Pérez est tout de même en passe de finir pour la première fois deuxième au classement des pilotes. Il possède actuellement 33 points d’avance sur Fernando Alonso, troisième.

”La comparaison avec Max n’est pas facile. Pour l’instant, il est intouchable. Être son équipier n’est pas très enviable car le baromètre est très élevé. Mais si Max n’était pas là, Sergio aurait remporté cinq courses et serait en tête du championnat.”

Le problème de Pérez est surtout qu’il a du mal à accepter son rôle de numéro 2, le fait qu’il ne soit tout simplement pas au niveau de Verstappen. Il a commencé à déraper quand il s’est vu lutter pour le Mondial. Il gère mal la pression et la domination de son voisin de stand. Au point de devoir consulter un psy pour l’aider. Il refuse d’être le Barrichello, Irvine ou Berger qu’il est pourtant par la force des choses.

Un psy pour l’aider à être vice-champion

Oui, l’équipe Red Bull favorise Max Verstappen, oui la RB19 est construite autour de lui et lui convient mieux. Mais quoi de plus normal quand vous êtes double champion du monde.

Au-delà d’un contrat qu’on peut toujours casser en F1, si Sergio Pérez restera vraisemblablement à côté de Max Verstappen pour une saison supplémentaire, c’est aussi (surtout), car il n’y a pas de candidat meilleur que lui. Reprendre Daniel Ricciardo ? Oui l’Australien colle mieux à l’image fun de la maison. Mais honnêtement peut-on garantir qu’il ferait du meilleur boulot ? Les jeunes loups Lando Norris et Oscar Piastri sont sous contrat avec McLaren jusqu’à fin 2024. Et pas sûr que Max verrait leur arrivée d’un bon œil. Yuki Tsunoda ? Le Japonais sera déjà très heureux s’il conserve sa place chez AlphaTauri. Le retour d’un Alex Albon plus mûr ? Ce serait mérité au vu de ses récentes performances. Mais le Britannique est lié à Williams…

Le mieux est donc effectivement de conserver Sergio Pérez une année de plus. Sauf s’il devait s’écrouler en fin de saison et perdre une fois encore le titre de vice-champion qu’il doit impérativement décrocher.