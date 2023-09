Les Red Bull et les Ferrari s'observent puisque Sergio Perez est troisième, à 177 millièmes, devant Charles Leclerc qui pointe à 309 millièmes de Verstappen.

On retrouve ensuite George Russell, fraichement confirmé par Mercedes jusqu'en 2025, et Fernando Alonso (Aston Martin). Suivent Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Alex Albon (Williams) qui complètent le Top 10. Le rookie brésilien Felipe Drugovich a pour sa part pris la dix-huitième place sur l'Aston Martin de Lance Stroll.

La deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie débutera à 17 heures.