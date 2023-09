-Max Verstappen et Red Bull sont donc entrés encore un peu plus dans l’histoire de la F1. Le premier en signant son dixième succès d’affilée, le Néerlandais rayant définitivement des tablettes les noms de Sebastian Vettel et Alberto Ascari pour ce record synonyme de domination outrancière. Red Bull est quant à elle devenue la première écurie à signer quinze victoires consécutives battant des écuries aux noms nettement plus mythiques comme Ferrari, Mercedes, McLaren ou Williams. Et pour couronner le tout, Sergio Pérez s’est bien racheté de sa faute de vendredi à la Parabolica en effectuant une solide remontée de la 5e à la 2e place pour offrir à Milton Keynes son sixième doublé de l’année. “Les Ferrari étaient très rapides en lignes droites. Même avec le DRS, nous avions du mal à pouvoir les suivre. Il a donc fallu se montrer patient, a indiqué Max Verstappen. Je voyais que les pneus arrière de Carlos se dégradaient. Il glissait de plus en plus. Mais il ne m’a pas rendu la tâche facile. Je l’en remercie d’ailleurs. Cela ne donne que plus de saveur à ce succès.”

-Après sa 4e pole décrochée samedi pour 13 millièmes, un beau cadeau d’anniversaire avec 24h de retard, Carlos Sainz a pris un bon envol et fait quatorze tours de résistance face à Max avant de répéter ses manoeuvres défensives une trentaine de tours plus tard face à Sergio Pérez. Il avait certes tendance à se décaler tard au freinage et à laisser peu de place à son adversaire dans la première chicane. Mais c’est la course et on a plutôt apprécié ces duels. Le dépassement de Verstappen qui a insisté jusqu’à la deuxième chicane au 15e tour était tout simplement magnifique. Du sport auto comme on l’aime.

-Même si à bout de pneumatiques et de souffle, Carlos Sainz a demandé à son ingénieur que Charles Leclerc le laisse tranquille en fin de course, Frédéric Vasseur n’a intimé aucune consigne entre ses pilotes. “Ne prends pas de risque,” a-t-on juste demandé à Charles Leclerc avant qu’il ne bloque ses quatre roues et ne manque d’embarquer avec lui la monoplace de son équipier. Même si Ferrari était assurée des 3e et 4e rangs, on peut comprendre que ses deux pilotes voulaient chacun goûter à l’ivresse d’un podium à Monza. Finalement tout s’est terminé sans accroc. Mais bon dieu que ce fut chaud !

-Belle remontée dans le peloton de Lewis Hamilton sur une stratégie décalée. Parti en gommes dures, le pilote Mercedes a mené du 24e au 28e tour avant de devoir laisser passer son vieux rival Max Verstappen puis de s’arrêter pour chausser les gommes intermédiaires avec lesquelles il est revenu comme un obus en fin de course doublant ses compatriotes Albon et Norris, mais aussi s’emmêlant quelque peu les roues avec la McLaren de Piastri au freinage de la 2e chicane ce qui lui a valu une pénalité de cinq secondes plus méritée que celle de son équipier George Russell pour avoir mal coupé la première chicane. Heureusement qu’au final ces deux sanctions n’ont eu aucune incidence sur le classement final pour les pilotes Mercedes 5e et 6e. Lewis revient ainsi à 6 points de la 3e place de Fernando Alonso, modeste 9e au terme d’un week-end compliqué pour Aston Martin.

Feu rouge

-Un moteur qui rend l’âme durant le tour de chauffe, cela fait toujours mauvais genre. C’est la mésaventure connue par le pauvre Yuki Tsunoda au volant de son AlphaTauri. Cela a eu pour conséquence de retarder de vingt minutes (pourquoi tant de temps pour dégager une monoplace juste garée dans l’herbe ?) le départ du Grand Prix d’Italie.

-Le soufflé Alpine est vite retombé. Après l’euphorie du podium de Zandvoort, l’écurie française a galéré tout au long du week-end, Esteban Ocon et Pierre Gasly luttant pour les dernières places. C’est dingue comme la hiérarchie change d’un GP à l’autre en fonction des caractéristiques des tracés convenant mieux à une monoplace ou une autre. Alpine nous doit une revanche dans deux semaines à Singapour, un circuit qui devrait leur convenir.

-Alors que son équipier Alex Albon a décroché une nouvelle bonne 7e place, Logan Sargeant est à nouveau rentré bredouille. L’Américain a vraiment du mal à soutenir la comparaison. Et s’il ne décroche pas le jackpot à Austin ou Las Vegas en fin de saison, on peut craindre que ses jours chez Williams soient comptés car la note des deux crashes de Zandvoort (le deuxième, en course, était heureusement dû à une défaillance mécanique) a fait mal à l’écurie.