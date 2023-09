GP d'Italie : Verstappen crucifie les Ferrari et signe un nouveau record

Red Bull allait ensuite torturer un peu plus les fans des Rouges quand Sergio Perez prenait la deuxième place à cinq tours de l'arrivée. Le constructeur autrichien signe un nouveau doublé. À défaut de victoire, les pilotes Ferrari ont fait le show avec une lutte à couteaux tirés pour la troisième place. Charles Leclerc harcelait sans relâche Carlos Sainz, lequel répliquait par une défense musclée. L'Espagnol avait finalement son bien et conserve la plus petite marche du podium, d'un souffle devant le Monégasque.

George Russell et Lewis Hamilton complètent le Top 6. Les deux pilotes Mercedes ont toutefois été impliqués dans des incidents et ont tous deux été pénalisés de cinq secondes, ce qui ne leur a pas porté préjudice au final. Belle septième place d'Alex Albon (Williams) devant Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin) et Valtteri Bottas (Alfa Romeo) qui complètent le Top 10.