Grand Prix d’Italie de F1 : Dix à la suite pour Max Verstappen

En pole pour la quatrième fois de sa carrière seulement, Carlos Sainz a réussi à tenir tête à Max Verstappen durant plus de quatorze tours grâce à une excellente vitesse de pointe du V8 italien, mais aussi en usant de toute son expérience pour repousser les attaques du pilote Red Bull au freinage de la ligne droite.

C’est finalement en insistant, au terme d’un magnifique dépassement entamé à la sortie de la première chicane, que Max a réussi à faire sauter le bouchon Ferrari en s’imposant au freinage de la 2e “variante”. Du travail d’orfèvre pour un Verstappen s’envolant dès lors facilement vers son 47e succès en F1, le douzième cette saison, mais surtout le dixième consécutif, un nouveau record absolu.

”Jamais je n’aurais pensé pouvoir réaliser cela, avouait modestement le Néerlandais. J’ai dû me battre pour y arriver aujourd’hui ce qui donne plus de saveur à cette victoire. La Ferrari de Carlos était très rapide en lignes droites et même avec le DRS je ne parvenais pas à le doubler. J’ai donc dû me montrer patient. Je voyais que ses gommes se dégradaient. J’ai attendu le bon moment pour l’attaquer.”

14 tours en tête pour Sainz

Dégoulinant à l’arrivée, l’Espagnol aura vraiment dû tout donner jusqu’au bout pour tenter de résister d’abord aux Red Bull puis à son équipier Charles Leclerc bien décidé à ne lui faire aucun cadeau. “Franchement, cela ne pouvait pas être plus dur qu’aujourd’hui, admettait Sainz Jr ravi d’enfin monter sur son premier podium 2023. J’ai tout donné. J’ai évidemment dégradé fortement mes pneus arrière en tentant de contenir Max et il a fini par en profiter. Cela a été pareil avec Sergio Pérez. Charles est fort revenu en fin de course, mais j’ai pu résister. Cela a été chaud, mais sportif. Troisième à Monza, je suis ravi. On ne pouvait vraiment pas faire mieux. Cela nous relance bien après un week-end difficile à Zandvoort.”

Remonté depuis le cinquième rang sur la grille, Sergio Pérez offrait le sixième doublé de la saison à son écurie. Le Mexicain consolide ainsi sa deuxième place au championnat face à Fernando Alonso seulement neuvième dimanche, 145 points devant son chef de file qui pourrait être sacré dès le GP du Japon dans trois semaines.

Sur les deux plus hautes marches du podium transalpin, face à une marée humaine, les deux équipiers Red Bull ont éprouvé nettement moins de difficultés à faire sauter les bouchons de champagne… Ferrari !

Décalé, Hamilton anime le peloton

Seul parmi les favoris à s’élancer en pneus durs, Lewis Hamilton aura bien participé à l’animation d’un peloton très agité ce dimanche derrière les deux Red Bull et les deux Ferrari avec notamment les trois autres Britanniques.

D’abord son équipier George Russell, cinquième malgré une pénalité de cinq secondes pour avoir mal coupé la première chicane (d’autres l’ont pourtant fait sans subir la même sanction mais bon cela n’aurait rien changé au résultat final). Ensuite Alex Albon et Lando Norris que le pilote Mercedes a pu dépasser après avoir mené la course durant quatre tours avant de s’arrêter pour chausser les pneus médiums nettement plus rapides en fin de parcours. Au point que malgré une punition de cinq secondes pour avoir accroché légèrement Oscar Piastri au moment de le doubler (le pilote McLaren a dû s’arrêter pour changer de museau avant de signer le meilleur tour en course sans marquer de point car il a fini 11e), Lewis a conservé sa sixième place devant Albon, Norris, et Alonso. Le septuple champion réduit ainsi de moitié son retard sur le pilote Aston Martin, toujours troisième du championnat.

Un bon point enfin pour Valtteri Bottas offrant une dixième place bien méritée à Alfa Romeo devant son public.

