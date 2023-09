GP de Singapour : 15 ans plus tard, le “crash-gate” se fait toujours sentir

Cette nuit-là, le Brésilien fait chou blanc suite à un pitstop cauchemardesque… provoqué par la Safety Car déployée suite à l’accident de Piquet ! Entre-temps, Hamilton marque six unités grâce à une troisième place. En fin de saison, le Pauliste fut défait pour un petit point.

L’histoire aurait pu s’arrêter là si Bernie Ecclestone n’avait pas mis le feu à toute une poudrière en révélant qu’il était au courant de la supercherie orchestrée par Flavio Briatore et Pat Symonds. “Nous savions et nous avons décidé de ne rien faire, révèle Ecclestone. Nous, Max Mosley et moi, voulions protéger le sport et le sauver d’un énorme scandale. Nous aurions dû annuler la course, ce qui signifie qu’aucun point n’aurait été attribué et que Massa aurait été titré.”

La boîte de Pandore ?

La suite est connue avec un Massa tentant une action en justice pour récupérer sur tapis vert son titre “volé”, même si une couronne glanée aussi tard aura assurément un gout amer. En attendant, l’affaire a fait grand bruit avec un Massa déclaré persona non grata dans les paddocks mais aussi un Lewis Hamilton sommé par les avocats de son ancien rival de rallier la cause de celui-ci. Gageons que la suite de cette affaire pourrait faire jurisprudence. “Si tout le monde commence à faire ça, Hamilton et Mercedes auraient également pu intenter une action en justice contre la FIA après la finale pas très propre à Abou Dhabi en 2021”, ajoute malicieusement Ecclestone. Sans parler d’autres finales controversées comme 1981, 1983 et 1994.

Ironie du sort, tous les acteurs de cette triste comédie de 2008 ont tous été réhabilités. Briatore s’occupe ainsi du catering de la F1 et est dans les petits papiers des bonzes de la FOM tandis que Symonds n’est autre que le… directeur technique de la F1 ! Renault, après la parenthèse Genii Capital, est toujours là sous le nom Alpine. Et Nelson Piquet Jr ? Premier champion de la Formula E, il se la coule douce en LMP2. Ou comment revenir par le soupirail.