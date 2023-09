C'est Carlos Sainz qui s'est montré le plus véloce lors de cette session nocturne. L'Espagnol a tourné en 1:32.120, soit plus d'une seconde plus rapide que celui signé par son équipier Charles Leclerc quelques heures plus tôt.

Le Monégasque est à seulement 18 millièmes de seconde de son voisin de garage. La troisième place est occupée par George Russell sur sa Mercedes. Le Britannique est à 235 millièmes de seconde de Sainz, devançant Fernando Alonso (Aston Martin) qui est également en amélioration.

Lewis Hamilton (Mercedes) complète le Top 5 devant Lando Norris (McLaren). Sergio Perez est à nouveau septième tandis que le Top 10 est complété par Max Verstappen (Red Bull), seulement huitième devant Kevin Magnussen (Haas) et Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

Suite ce samedi, à compter de 11h30, avec la troisième séance d'essais libres.