GP de Singapour : le pronostic de Martin Businaro

1er Carlos Sainz : "Il mérite amplement la victoire dans la cité du lion. Depuis le début du week-end, Carlos Sainz taille patron. Pilote le plus rapide par deux fois en essais libres, auteur d'une deuxième pole d'affilée après celle de Monza, l'Espagnol est mieux placé que quiconque pour remporter la course. Les Ferrari SF23 sont de surcroît particulièrement à l'aise sur le circuit asiatique et on voit mal qui pourrait empêcher la Rossa de signer son premier succès de l'année. Et briser la série de victoires de Red Bull qui dure depuis Abou Dhabi 2022. Comme pour McLaren en 1988, le taureau rouge devrait voir son rêve de Grand Chelem décapité par une monoplace rouge".