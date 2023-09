GP de Singapour : Sainz offre la pole à Ferrari, naufrage des Red Bull !

On se souviendra pendant un moment des qualifications du Grand Prix de Singapour 2023. Premier frisson dès la fin de la Q1 quand Lance Stroll partait à la faute et allait taper le mur du dernier virage de Marina Bay. L’Aston Martin N°18 était totalement détruite mais le Canadien est indemne. Il a fallu de longues minutes pour nettoyer la piste et remettre les murs de TecPro. La principale victime collatérale était Oscar Piastri qui ne pouvait pas améliorer son chrono et était éliminé en Q1 alors que sa McLaren était capable de bien mieux.