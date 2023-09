Carlos Sainz : Difficile de trouver quelque chose à reprocher au jeune matador ce week-end. Par deux fois le plus rapide en essais libres, auteur de la pole position, Carlos Jr a réalisé une partition sans fausse note. Bien aidé par une écurie Ferrari qui n'a commis le moindre travers cette fois-ci, Sainz s'est montré solide comme un roc, résistant à de nombreuses offensives dont celle très forte des Mercedes en fin de course. À Singapour, il a démontré que Ferrari pouvait compter sur lui et que mettre toutes ses billes sur Leclerc est un non-sens.

Lando Norris : Sans l'air d'y toucher, le petit Lando a signé son troisième podium de la saison. Le Britannique a merveilleusement tiré profit de sa McLaren MCL60 "C" en résistant bec et ongle face aux Mercedes. Il a été d'une grande aide à son grand copain Sainz en faisant barrage aux monoplaces noires. McLaren a ainsi prouvé que sa voiture mal-née en début de saison était désormais capable de se battre aux avant-postes sur des pistes bien différentes. Une victoire de Norris ou Piastri d'ici la fin de la saison ne serait pas surprenante.

Mercedes : C'est ce qui s'appelle être un beau perdant. L'étoile a certes perdu son combat face au Cavallino, mais la manière y était. Non seulement le coup est passé près mais en plus, les hommes de Toto Wolff ont fait preuve d'un beau panache stratégique. Ils ont ainsi permis au Grand Prix de Singapour d'être moins soporifique qu'espéré, avec ce rush final de folie dans la pénombre de la cité-état. Les Men in Benz quittent la ville avec les honneurs de la défaite.

Liam Lawson : Il vient peut-être de verrouiller son baquet pour 2024. Liam Lawson a brillé comme jamais à Singapour. Qualifié en Q3 sur une piste qu'il découvrait, le kiwi est passé au travers des embuches pour accrocher une neuvième place synonyme de points. Le tout en ne faisant preuve d'aucun scrupule face à Max Verstappen, n'hésitant pas à donner du fil à retordre au roi de Red Bull. Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda peuvent trembler...

Feu rouge

George Russell : Ah, c'était si beau. S'il n'avait commis un excès de zèle en tapant le mur dans le dernier tour au virage 14, Russell aurait figuré dans notre feu vert. Car le Britannique a réalisé un parcours incisif, tenant en respect son aîné Lewis Hamilton. Un ou deux tours de plus, et il aurait sans doute gagné. Pour s'imposer en F1, il faut parfois être sage comme un vieux lion que fougueux comme un jeune tigre...

Red Bull : Ce ne fut pas faute d'essayer, pourtant. Rien n'est allé droit pour Red Bull en qualifications, et ce fut encore le cas en course. Avec ces deux neutralisations tombées aux pires moments, le taureau rouge a loupé une occasion de s'imposer. La firme de Milton Keynes doit dire ainsi adieu à son objectif fou de rafler tous les Grands Prix cette saison. McLaren, qui était passé près en 1988, peut souffler.

Fernando Alonso : Nuit à oublier pour Fernando Alonso qui a sombré. Unique pilote Aston Martin en piste, l'Espagnol pouvait marquer de gros points. Mais il a commis une boulette en coupant la ligne blanche en début de pitlane avant un pitstop raté de son équipe et une floche en piste quelques instants plus tard. Les m***** volent parfois en escadrille.

Logan Sargeant : L'horizon de Sargeant s'est assombri un peu plus. L'Américain est sous pression pour son avenir et commet des erreurs grossières depuis la rentrée. A Marina Bay, il est de nouveau parti à la faute comme un grand. Ça a dû barder pour la matricule du Floridien dont le baquet est convoité par un certain Mick Schumacher.