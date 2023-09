GP Formule 1 de Singapour : Carlos Sainz en pole, vers un retour incroyable de "Mad Max" Verstappen ? (DIRECT à 14h)

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a décroché la troisième place sur la grille à 79/1000e de son coéquipier. Le Britannique Lando Norris (McLaren) s'élancera de la deuxième ligne en quatrième position.

La 3e ligne sera composée du Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), cinquième, et du Danois Kavin Magnussen (Haas), sixième.

Le week-end compliqué de Red Bull s'est poursuivi samedi : le champion du monde néerlandais Max Verstappen et le Mexicain Sergio Perez ont tous les deux été éliminés sur le fil dans la Q2 avec respectivement une 11e et une 13e place.

La Q1, elle, aura été chamboulée dans le dernier tour après un gros crash du Canadien Lance Stroll (Aston Martin) dans le mur du dernier virage à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Un accident qui a retardé de plus de 30 minutes le départ de la Q2. Stroll sera d'ailleurs absent de la course et ne prendra pas le départ.

Le départ de la course sera donné dimanche à 20h00 locales (14h00 heure belge).