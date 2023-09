GP de Singapour : le matador Sainz illumine la nuit

Difficile de prendre Sainz en défaut. Ayant dominé quasiment tout le week-end, le Madrilène a parfaitement exploité tous les éléments autour de lui. Pour une fois, Ferrari n'a pas commis la moindre boulette. En résulte un succès amplement mérité pour celui qu'on annonce chez Audi en 2026. S'il succombe aux sirènes d'Ingolstadt, son départ sera assurément pleuré à Maranello. "Quel week-end incroyable et quelle agréable sensation", s'est exclamé Carlos. "On peut être fiers chez Ferrari d'avoir retourné la table et effectué ce redressement par rapport à nos performances du début du championnat. Tout se résumait à gérer la dégradation des pneumatiques aujourd'hui. La voiture de sécurité est arrivée un peu tôt et il a fallu tenir quarante tours avec les gommes dures tout en gardant George Russell derrière. J'avais la situation sous contrôle même si on est toujours sous pression dans ces circonstances. J'ai pu éviter tous les pièges de Singapour et me voilà sur un nuage..."

Vasseur : "On ne s'attendait pas à gagner"

Dans le clan des rouges, on doit se pincer. Après une première moitié de saison difficile où la SF23 n'était que la quatrième, voire cinquième meilleure voiture de la grille, cette victoire asiatique acquise à l'issue d'un week-end de domination totale fait un bien fou. "C’est sûr que c’est un accomplissement, c’est une étape et ça fait très plaisir pour l’équipe. On a eu des débuts difficiles, Monza était une première étape et on s’y attendait un peu, mais là on ne s’y attendait pas", indique Fred Vasseur qui remporte sa première victoire comme patron d'équipe en F1. "Je suis très fier. Après Djeddah c’était dur pour nous, on est restés appliqués et on a fait des petits pas en avant, et voilà aujourd’hui c’est encore plus important pour nous car ce n’était pas le circuit sur lequel on devait être le plus à l’aise".

Mercedes a pourtant manqué de peu le jackpot. Un ou deux tours de plus, et les noirs réussissaient leur pari d'avoir passé les pneus médiums après la dernière neutralisation. Les Men in Benz n'étaient même plus qu'un après que George Russell se soit crashé dans le dernier tour. "Notre stratégie était la meilleure voie à suivre et le team a parfaitement exécuté cette tactique", indique Lewis Hamilton, sur le podium pour la 196e fois.

Comble du bonheur, Sainz a pu partager son podium avec son grand copain Lando Norris, auteur d'une superbe course pour McLaren en prenant la 2e place. Il y a des week-ends où toutes les planètes s'alignent, et ce fut le cas pour Carlos dans la cité du lion !

Les oreilles et la queue pour Red Bull

Comme ce fut le cas en 1988 pour McLaren, c'est donc une victoire Ferrari qui a contraint Red Bull à faire une croix sur son rêve de Grand Chelem. Ce fut un week-end à oublier pour les Autrichiens où tout est allé de travers. Le taureau rouge a vu ses deux monoplaces éliminées en Q2 lors des qualifications, ce qui n'était plus arrivé depuis belle lurette. Et en course, les neutralisations sont à chaque fois au mauvais moment pour Max Verstappen et Sergio Perez, ce qui leur a empêché de signer un résultat digne de ce nom. "Sans les Safety Cars tombées au mauvais moment, on aurait pu faire mieux, car le rythme en mediums était bon", indique Verstappen. "Je me suis bien amusé, mais les deux fois ça ne nous a pas aidés. Evidemment, on était en stratégie alternative, et on doit espérer que tout fonctionne dans notre sens avec cela. Ce n’était pas le cas aujourd’hui, mais ça arrive parfois. Globalement, la voiture était meilleure en course, ce qui est le plus important".

Feu vert

Sainz au bout de la nuit

Ferrari revit

Norris brillant

Lawson, rookie et 9e

Feu rouge