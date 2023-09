Depuis quelques Grands Prix, il soutient même la comparaison avec son réputé et plus expérimenté équipier britannique qu'il a déjà devancé à quelques reprises. Courtisé par d'autres teams, managé par l'ancien pilote Red Bull Mark Webber, le jeune Australien est heureux aujourd'hui d'annoncer que son contrat avec McLaren a été prolongé jusqu'à fin 2026.

"Il est très important pour un débutant en F1 d'avoir de la stabilité, a déclaré l'Aussie. Je sais où je piloterai les trois prochaines saisons et cela me va très bien. Je me suis directement senti très bien au sein du team McLaren. J'aime la couleur papaye et après mon premier podium en Belgique, je compte bien en signer d'autres d'ici à la fin de la saison et certainement dans les années à venir. McLaren ne cesse de progresser et Lando et moi espérons pouvoir remporter notre premier GP dans un futur pas trop lointain."

C'est d'ailleurs déjà passé pas loin pour le Britannique à Singapour...